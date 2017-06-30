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Kula’da trafik kazası: 2 yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

30 Haziran 2017 Cuma 10:15
Kula’da trafik kazası: 2 yaralı

Kaza Ankara İzmir D300 Karayolu Jandarma kavşağında meydana geldi. Edinilenbilgiye göre, Kula istikametinden Salihli istikametine giden Osman K. idaresindeki 45 RA 4792 plakalı motosiklet, kavşaktan şoför evleri mevkine geçmek isteyen Battal A.’nın kullandığı bisikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve bisiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde 112 Acil Servis ekipleri yaptı. Yapılan müdahalenin ardından yaralılar Kula Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Sürücülerin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 10:15
  1. Ankara
  2. İzmir
  3. Manisa
  4. Kula
  5. Salihli
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