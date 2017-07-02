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Kula’da motosiklet kazası: 1 yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde motosiklet ile elektrikli bisikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

02 Temmuz 2017 Pazar 10:50
Kula’da motosiklet kazası: 1 yaralı

Kaza Tabduk Emre Caddesi İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula Devlet Hastanesi istikametinden İlçe Emniyet Müdürlüğü istikametine elektrikli bisikleti ile seyir halinde olan Ali Osman H.’ye (15) aynı istikamete giden Ahmet A. (18) idaresindeki 45 RA 8560 plakalı motosikletin çarpması sonucu meydana geldi. Olayda Elektrikli bisiklet sürücüsü Ali Osman H. yara almazken yere düşen motosiklet sürücüsü Ahmet A. başından yaralandı. Yaralanan motosiklet sürücüsü Ahmet A. olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Kula Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 10:50
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Manisa
  3. Kula
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