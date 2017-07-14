Kula’da gölete 5 bin balık bırakıldı

Manisa’nın Kula ilçesine bağlı Yurtbaşı Mahallesinde Orman Ve Su İşleri Bakanlığının “Bin Günde Bin Gölet Projesi” kapsamında gölet yapıldı. Yurtbaşı Mahallesi sakinleri tarafından da Kula İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne yeni yapılan gölete balık salınması için talepte bulunuldu. Yurtbaşı Mahallesinin talebi üzerine harekete geçen Kula İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Manisa Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttüğü çalışmayla Antalya’nın Kepez ilçesinden 5 bin adet yavru sazan balığı getirtti. Sazan balıkları Kula’ya getirilerek, yeni yapılan 17 göletten birisi olan Çelengöz Yurtbaşı göletine bırakıldı. Şu an avlanma sezonunun kapalı olduğunu ancak önümüzdeki sezondan itibaren gölette avcılık faaliyetlerine başlanılabileceğini belirten Kula İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bilgin Sarısu, “Köylümüzün talebi üzerine 5 bin adet balığımız Yurtbaşı göletine bırakılmıştır. Şu anda av sezonu kapalı olduğu için herhangi bir şekilde avlanma yapılmıyor. Balıklarımız büyüdükten sonra önümüzdeki sezondan itibaren avlanmaya açılacaktır" dedi.