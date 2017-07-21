Kulaçlar 15 Temmuz için atıldı

Binlerce sporcu öğrencinin katılımıyla 5 farklı branşta organize edilen Şehitkamil Belediyesi 15 Temmuz Spor Müsabakaları hız kesmeden devam ediyor. Alleben Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen 15 Temmuz Destanı Yüzme Müsabakalarında dört farklı yaş grubunda 615 sporcu şanlı direnişin anısına düzenlenen yarışta ödül kürsüsü heyecanı yaşamak için kulaç attı.

"Sporcularımızla gururluyuz"

15 Temmuz Destanı Yüzme Müsabakalarının açılış seremonisinde katılımcı sporculara ve tribünleri dolduran yüzlerce öğrenci velisine seslenen Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı M. Hayri Özkeçeci, 15 Temmuz Destanı anısına düzenlenen spor müsabakalarında çocuk ve genç yaştaki sporcuların organizasyonlar süresi boyunca çizdikleri birlik ve beraberlik tablosuyla gurur duyduklarını ifade etti. Özkeçeci, "Şehitkamil Belediye Başkanlığımızca 15 Temmuz Destanı anısına düzenlediğimiz ve bundan sonraki yıllarda geleneksel hale getireceğimiz spor müsabakalarında yeşil sahalarda havuzlarda,parkede, kortlarda mücadele eden, formasını terleten tüm sporcularımızın ortaya koydukları mücadele, çizdikleri birlik ve beraberlik tablosuyla gurur duyuyoruz.Şu anda Alleben Yüzme havuzunda muazzam bir tablo var. Sporcularımız, değerli velilerimiz, antrenörlerimiz ve hakemlerimiz kısaca su sporlarına gönül veren her bir birey ay- yıldızlı şanlı bayrağımızı 15 Temmuz Destanın haklı gururuyla coşkulu bir şekilde dalgalandırıyorlar. Aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha saygıyla anıyoruz. Ailelerine ve tüm sevdiklerine sabırlar diliyoruz. Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor kalan müsabakalarda altın kulaçlara başarılar diliyorum" dedi.

4 BİN 500 sporcu eğitim görüyor

Şehitkamil Belediye Başkanlığınca düzenlenen 15 Temmuz Destanı Yüzme Müsabakalarıyla ilgili bilgiler veren Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzları Genel Koordinatorü Cengiz Bingül, 2017 yaz spor okullarına yüzme branşında eğitim gören 4 bin 500 sporcu arasından yarışlara katılan ve ilk kez resmi bir müsabakaya katılmanın heyecanını yaşadığını belirtti. Bingül, "15 Temmuz Destanı Yüzme Müsabakası aynı zamanda il içi vize yarışları değeri taşıyor. Bu yarışa 4 farklı yaş grubundan 615 sporcumuz katıldı. Katılımcı sporcularımızın büyük bir bölümü Alleben Yüzme Havuzlarında eğitim gören öğrencilerimizden teşekkül ediyor.Yüzme spor okuluna 2017 yaz okullarında büyük bir ilgi var. Bu ilgi 15 Temmuz Destanın coşkusu birleşince ortaya çok anlamı tablo çıktı. İlerleyen yıllarda süre gelecek olan 15 Temmuz Destanı Yüzme Yarışlarının organizasyon süreci ve yarışların icrasında emeği geçen herkese, özelikle sıcak yaz gününde tribünleri tıklım tıklım dolduran değerli sporcu velilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Açılış seremonisi sonrasında kategorilerinde dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi.