Kula Belediyespor’dan Efeler Ligi’ne iddialı kadro

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ve Jeopark Kula Belediyespor Kulüp Başkanı Vedat Yılmaz’ın katıldığı, Tarihi Beyler Evi’ndeki imza töreni ile gecen sezonun güçlü isimleri ile sözleşme yenilenirken, transfer edilen 7 yeni oyuncu ile sözleşme imzalandı. Geçen sene takımda başarılı oyunları ile göz dolduran takım kaptanı Ali Çayır, Burak Köse, Muratcan Yedidağ ve Uğur Çayır ile yollarına devam etme kararı alan Kula Belediyespor, yeni transferleri; Mehmet Özbek, Muhammet Ertuğ, Fatih Eren Uğur, Kemal Elyaz, Batı Kayhan, Halil Kurt, Ali Candan ile sözleşme imzalayarak, resmen kadrosuna kattı. İmza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Vedat Yılmaz, "Geçtiğimiz sezon başında koymuş olduğumuz hedefe ulaşarak Efeler Ligi’ne çıkmanın mutluluğunu tüm Kula halkımız ile birlikte yaşadık. Bu sezon da iyi bir takım kurarak, hedeflerimize ulaşacağımıza inancımız tam. Kulalı hemşehrilerimizin ve Kula sevdalısı takım taraftarlarımızın desteği ile yeni başarılara imza atacağız. Bugün takımın yerli kadrosunu güçlendirdik, yeni yabancı sporcu takviyelerimiz ile takımımızı daha da iyi bir konuma yükselteceğiz" dedi.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ise Efeler Ligi’nde Türkiye’nin köklü kulüpleri ile mücadele edecek olmanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek, “En üst ligde Kula’yı temsil edeceksek kadromuzu buna göre takviye etmemiz şart. Tarihi ve doğası ile eşsiz bir yer olan Kula’nın Türkiye’de tanıtımı için bir araç olarak gördüğümüz voleybolu en üst lige çıkartmayı başardık. Kula’ya, Türkiye’de milyonlarca taraftarı bulunan kulüpler gelerek mücadele edecek. İnşallah takımımız için transfer ettiğimiz bu sporcular bizleri en iyi şekilde Efeler Ligi’nde temsil edecek” diye konuştu.