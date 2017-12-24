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Kül ve dumanı 2500 metre yükseğe çıktı

Endonezya’nın Bali Adası’ndaki Agung Yanardağı'nın yeniden kül ve duman püskürtmeye başladığı bildirildi.

24 Aralık 2017 Pazar 09:52
Kül ve dumanı 2500 metre yükseğe çıktı

Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG), yanardağda meydana gelen küçük bir patlamayla çıkan kül ve dumanın 2 bin 500 metre yüksekliğe ulaştığını duyurdu.

Ulusal Afet Zararlarını Azaltma Ajansı Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho da en yüksek alarm seviyesinin, yanardağın sadece 10 kilometrelik çapında geçerli olduğunu ve bu alanın dışında tehlike bulunmadığını açıkladı.

Nugroho, 4. seviyedeki bir yanardağda enerji salınımına bağlı olarak sıklıkla patlamalar yaşanmasının olağan olduğunu belirterek, bunun endişelenilmesi gereken bir durum olmadığını ifade etti.

Ülkenin en çok turist çeken bölgesi Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı en son 1963'te patlamış ve yaklaşık bin 100 kişi hayatını kaybetmişti. 

 

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 09:52
  1. Endonezya Bali Adası
  2. Sutopo Purwo Nugroho
  3. yanardağ
  4. Endonezya yanardağ
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