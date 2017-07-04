Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kukla sultanlar duysun: Yemen'de 10 milyon çocuk acil yardıma muhtaç

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Katar birbirleriyle uğraşacağına bu masumlara bir el uzatsa..

04 Temmuz 2017 Salı 14:35
Kukla sultanlar duysun: Yemen'de 10 milyon çocuk acil yardıma muhtaç

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Yemen ofisinin sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamada, Yemen'deki çocukların, temel sağlık bakımı, beslenme, temiz içme suyu, koruma ve eğitime ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Ülkede acil yardıma muhtaç çocuk sayısının 10 milyon olduğuna dikkat çekilen açıklamada, UNICEF'in daha fazla çocuğa yardım edebilmek için Yemen'in çeşitli kentlerinde yerel ve uluslararası kuruluşlarla durmaksızın çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Yemen'de iki yılı aşkın süredir Husiler ve onlara destek veren eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları ile meşru hükümet güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor.

Çatışmalar ve yoksulluk nedeniyle sağlık alanında ciddi sıkıntı çeken Yemenliler, son dönemde kolera salgınıyla da mücadele ediyor. AA

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 14:35
  1. yemen
  2. çocuk
  3. açlık
  • turkturk1 sa önce
    BUNLARIN HEPSI SIDIKLI MUSLUMANALR
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Öztekin: Sneijder ile uyumumuz iyiydi
  1. Öztekin: Sneijder ile uyumumuz iyiydi
  2. Cenazeyi almaya gelenler dehşete düştü!
  3. En acı bakış! Bebeğinin cansız..
  4. İngiltere'de ardı ardında alarmlar..
  5. Kılıçdaroğlu kaç kilo verdi?
  6. Erdoğan'dan özel kareler
  7. Bakan açıkladı: HÜRKUŞ terörle..
  8. 'Probiyotik birçok derde deva'
  9. Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak..
  10. Türk aile kâbusu yaşamıştı... En acı..
  11. Çanakkale'de 47 kaçak yakalandı
  12. Göztepe transfer bombasını patlattı!
  13. Rus gazı 2019 sonunda Çin'e ulaşacak
  14. Minik Asaf için yardım çağrısı
  15. Külünk: Davaların aylarca sürmesini..
  16. Rusya ve Çin imzaları attı! Devreye..
  17. Yaz sıcakları hastalıklarla sizi..
  18. Kartal bebeğe kalp nakli için gereken..
  19. Bu telefon yok satıyor!
  20. Samsung'un herkesten gizlediği ürün!
Erdoğan resti çekti! 'Karşılarında bizi bulurlar'
Erdoğan resti çekti! 'Karşılarında bizi bulurlar'
Kemalistlerin yeni şovmeni Kılıçdaroğlu'na destek çıktı
Kemalistlerin yeni şovmeni Kılıçdaroğlu'na destek çıktı
Katar krizi sonrası Kral Selman'dan flaş karar!
Katar krizi sonrası Kral Selman'dan flaş karar!
Amerika’ya gözdağı… ‘Yerkürenin her noktasını vurabilecek füzelerimiz var’
Amerika’ya gözdağı… ‘Yerkürenin her noktasını vurabilecek füzelerimiz var’