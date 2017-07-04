Kukla sultanlar duysun: Yemen'de 10 milyon çocuk acil yardıma muhtaç

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Yemen ofisinin sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamada, Yemen'deki çocukların, temel sağlık bakımı, beslenme, temiz içme suyu, koruma ve eğitime ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Ülkede acil yardıma muhtaç çocuk sayısının 10 milyon olduğuna dikkat çekilen açıklamada, UNICEF'in daha fazla çocuğa yardım edebilmek için Yemen'in çeşitli kentlerinde yerel ve uluslararası kuruluşlarla durmaksızın çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Yemen'de iki yılı aşkın süredir Husiler ve onlara destek veren eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları ile meşru hükümet güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor.

Çatışmalar ve yoksulluk nedeniyle sağlık alanında ciddi sıkıntı çeken Yemenliler, son dönemde kolera salgınıyla da mücadele ediyor. AA