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Kukla Prense İsrail övgüsü

ABD’nin Ortadoğu’daki adamı Suudilerin Veliaht Prensi Selman’ı İsrail ana muhalefet lideri “En büyük devrimci” diye niteledi.

12 Ocak 2018 Cuma 05:24
Kukla Prense İsrail övgüsü

Amerikan Başkanı Trump’ın “Aralılız” dediği Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a İsrail’den büyük övgü geldi. Suudi Arabistan’ın Londra merkezli yayın yapan İlaf gazetesine röportaj veren İsrail ana muhalefet lideri İshak Herzog, İsrail ile Filistinliler arasında kesintiye uğrayan barış sürecini Suudi Arabistan’ın “diriltmesine” yardımcı olması gerektiğini savunarak, Riyad yönetimine Mescid-i Aksa’yla ilgili gelecekteki anlaşmalarda “merkezi rol verilmesi” gerektiğini söyledi.

Suudi Veliaht Selman’ı “Ortadoğu’daki en büyük devrimcilerden biri” olarak niteleyen Herzog, “Kudüs ve Aksa gibi kutsal mekanlar hakkında müzakereler olacak. Suudi Arabistanlılar İslam’ın kutsal mekanlarında büyük sorumluluk sahibi. Mekke ve Medine’deki sorumluluklarını göz önünde bulundurursak, bence Riyad yönetimine bu konuda (Kudüs ve Mescid-i Aksa) merkezi bir rol verilmeli” ifadelerini kullandı.

Herzog, Trump’ın “İsrail ve Filistin arasında hemencecik barış olacağı” yönündeki görüşüne katılmadığını belirterek, “Filistin-İsrail arasında en zor günler yaşanıyor. Bizim tarafımızda bir ümit kaybı, Filistinliler için yol tıkanıklığı var. Yol çıkmaz sokağa girdiğinde, tek taraflı adımlar öne çıkar. Bence Suudilerin bu aşamada büyük rolü olmalı. Devreye girmeliler” diyerek Suudilerle İsrail yönetiminin temasta olması gerektiğini belirtti.

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 05:24
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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