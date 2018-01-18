Muhammed bin Selman, "Trump ailesi arkamda" diyerek adeta meydan okuyor.

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan Suudi Arabistan kraliyet ailesine yakın bir kaynak ülkeyi karıştıracak bir iddiada bulundu.

"TRUMP BANA DESTEK VERDİ"

Gazete, Suudi veliaht prens Muhammed bin Selman'nın yardımcılarına sürekli, Kasım ayında 11 prens, yüzlerce üst düzey yetkili ve işadamının tutuklanması ile sonuçlanan Kasım ayındaki darbe için Trump ailesinin kendisine açık destek verdiklerini söyleyerek övündüğünü söyledi.

OLAY KİTAPLA DA UYUŞUYOR

İddialar Michael Wolff'un Beyaz Saray içinde olan olaylar hakkında yazdığı ve 'Fire and Fury' kitap ile uyuşuyor. Kitapta, Trump'ın Beyaz Saray çalışanlarına Muhammed bin Selman'ı kasdederek "Kendi adamımızı Suudi Arabistan'da başa getirdik" dediği yazıyor.