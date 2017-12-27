Kukla BAE'den alçak çağrı: Araplar Türkiye'ye karşı...

Fahrettin Paşa'yı hedef alan yorumlar nedeniyle Türkiye'nin tepkisini çeken Körfez ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), bugün bir kez daha benzer bir hamle yaptı.

BAE dışişlerinden sorumlu devlet bakanı Enver Gargaş, Twitter hesabından Arapları Türkiye ve İran'a karşı birleşmeye çağırdı.

Reuters haber ajansı, Körfez ülkesinde etkili bir figür olan Gargaş'ın Ankara ve Tahran'ın artan etkisini kırmak için söz konusu çağrıyı yaptığını aktarıyor.

BAE Dışişleri Bakanı, Twitter mesajında bölgenin şu an bir çıkmazın içinde olduğunu ve kuşatmanın kırılması için işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu savundu. Gargaş, "Arap dünyası Tahran ve Ankara'ya izin vermeyecek" diye yazdı.

Gargaş'ın sosyal medyadan seslendiği ülkeler ise, beklendiği gibi bölgenin büyük ağabeyleri Suudi Arabistan ve Mısır.

Suudi Arabistan'ın başını çektiği ülkeler, Katar'ı 5 Haziran'dan bu yana abluka altında tutuyor. Mısır ve BAE'nin de aralarında bulunduğu tecrit bloğuna karşı Türkiye ve İran Katar'ın yanında saf tuttu.

Ezeli düşmanlar İran ve Suudi Arabistan'ın Suriye ve Irak'ta girdikleri mücadelenin galibi bu yıl içinde Tahran oldu. İran, halihazırda Türkiye ile birlikte iç savaş ülkesi Suriye'deki ateşkes bölgelerinin garantörlerinden biri.