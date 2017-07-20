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Kukla Arap ülkelerinin 'Katar' hevesi kursaklarında kaldı!

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn; Katar'a olan taleplerini düşürdü.

20 Temmuz 2017 Perşembe 20:50
Kukla Arap ülkelerinin 'Katar' hevesi kursaklarında kaldı!

Terörü desteklediği gerekçesiyle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn; Katar'a bazı yaptırımlar uygulamıştı. Ancak ülkelerden farklı sinyaller gelmeye devam ediyor.

Söz konusu ülkeler, Katar’dan talep ettiği ve aralarında Katar’daki Türk üssünün kapatılmasının da bulunduğu istekler listesinin 13 maddeden 6’ya indirildi.

BAZI TALEPLER YER ALIYORDU

Katar’a sunulan 6 ilke arasında, “her türlü aşırılık ve terörle mücadele edilmesi, bu tür oluşumların finansmanının ve barındırılmasının engellenmesi”nin yanı sıra “başka devletlerin içişlerine karışmaktan ve yasa dışı oluşumları desteklemekten kaçınılması” gibi talepler de bulunuyor.

NEW YORK TİMES DETAYLARI AÇIKLADI

ABD’li New York Times (NYT) gazetesi, Doha'ya 13 maddelik liste yollayan 4 Arap ülkesinin Türk üssünün kapatılması konusunda ısrarcı olmaktan vazgeçtiğini belirtti.

NYT gazetesi ayrıca Katar’dan, Suudi temsilcinin belirttiği 6 genel prensip çerçevesinde hareket etmesini istediklerini yazdı.

171 TÜRK ASKERİ DAHA ULAŞTI

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarından oluşan 6. grubun, Katar’ın başkenti Doha’ya ulaştığı bildirildi. Katar Savunma Bakanlığı’na bağlı Manevi Rehberlik Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Katar ile Türkiye arasındaki askeri işbirliği anlaşması çerçevesinde ülkeye gelen takviye grubun, Doha’daki diğer Türk askerlerine katıldığı ve Katar Silahlı Kuvvetleri ile ortak göreve başladığı ifade edildi.

 

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 20:50
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri
  2. Katar
  3. Katar Savunma Bakanlığı
  4. Suudi Arabistan
  5. Birleşik Arap Emirlikleri
  6. Mısır
  7. Bahreyn
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