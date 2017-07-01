Küfi Çayı’nda toplu balık ölümleri

Denizli’nin Çivril ilçesindeki Işıklı Gölü’nü ve Menderes Nehri’ni besleyen tatlı su kaynaklarından biri Küfi Çayı’nda son günlerde henüz belirlenemeyen nedenle toplu balık ölümleri yaşanıyor. Çayın çevresinde tarım yapan vatandaşlar olayı tedirginlikle izlerken, yaşanan toplu balık ölümlerinin tarım alanlarını da tehdit ettiği belirtildi. Tuğlu, Emirhisar, Işıklı Bucak ve Karamanlı mahallelerinde çiftçilik yapan vatandaşlar, Küfi çayının sularıyla tarım alanlarını sularken artan kirlilik ve balık ölümleri çiftçileri tedirgin etti. Suların insan sağlığını tehdit ettiğini belirten çiftçiler, çok sayıda balığın can çekişerek öldüğünü belirtiyor. Köylüler, yaşanan bu duruma yetkililerin çözüm bulmasını istedi.

Küfi Çayı’nda ilaç depolarının doldurulduğunu ve temizlendiğini ileri süren bazı çiftçiler ise, balık ölümlerinin dereye atılan ilaç atıklarından dolayı öldüğünü iddia etti. Dere içinde ve kenarında çok sayıda ilaç ambalajı ve atığı bulunuyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü yetkilileri ise balık ölümlerinin sulama sezonun açılması ile azalan su miktarından olabileceğini belirtti.

Bazı çiftçiler, Küfi Çayı’na yakın yerde bulunan tarım arazilerini traktör yardımıyla suladığını söyledi. Çiftçiler, "Balıkları öldüren, canlının yaşayamadığı suda çiftçilerimiz, tarım arazilerini suluyor. Buralarda kullandığımız sular, belki insana da geçecek. Ölen balıklar, bir süre sonra suyun üzerine çıkıyor veya kenarlara birikiyor" diye konuştu.