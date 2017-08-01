Kuduz köpeğin ısırdığı köylü öldü

Olay, merkeze 18 kilometre uzaklıkta bulunan Ballıbostan Köyü'nde 3 Temmuz günü saat 21.00 sıralarında meydana geldi.

Çiftçi 44 yaşındaki Ahmet Yıldız, evinden dışarı çıktıktan sonra kuduz köpeğin saldırısına uğradı ve yüzü parçalandı.

Ahmet Yıldız, yakınları tarafından Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, yapılan tedavinin ardından köyüne gitti. Köyde 25 Temmuz günü rahatsızlanan Ahmet Yıldız, bu kez Erzurum'a nakledildi ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kuduz tedavisi gören Yıldız, 30 Temmuz günü öldü. Otopsi yapılmasının ardından Yıldız'ın cenazesi dün köy mezarlığında toprağa verildi.



Ahmet Yıldız'ın ölümüne neden olan köpeğin aynı gece 14 yaşındaki Muhammet Polat'ı da ısırdığı ve tedavi gördüğü belirtildi.



Ölen Ahmet Yıldız'ın kardeşi Yusuf Yıldız olayda ihmal olduğunu ileri sürdü. Yusuf Yıldız, "Ağabeyimi köy merkeze yakın olduğu için biz hastaneye yetiştirdik. Hastanede 1 iğne vurulmuş, 1-2 saat içerisinde ameliyata alınıyor ve dikiş atılıyor. Bize söylenen yaraya dikiş atılmaması gerekiyor ve temizlenmesi gerekiyormuş. Ancak ağabeyimin bize söylediği de aşıların yapılmadığıydı. En son 25 Temmuz'da rahatsızlanıyor. Erzurum'da yapılan son tetkiklerde artık ağabeyimin son zamanlarıydı. Bizlere de Erzurum'da aşı yapıldı. Bizlerin canı yandı başkalarının yanmasın artık."