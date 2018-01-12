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‘Kudüs’ü önce zihinsel işgalden kurtarmalıyız’

Awaisi, Eyüp Sultan Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen “Kudüs için El Ele Eyüpsultan’dan Kudüs’e Dua Köprüsü” programına katıldı.

12 Ocak 2018 Cuma 06:02
‘Kudüs’ü önce zihinsel işgalden kurtarmalıyız’

LEVENT SONAT / İSTANBULBeytülmakdis Çalışmaları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Abdulfettah el-Awaisi, “Mescid-i Aksa için gösteriler tek başına işe yaramıyor. Müslümanlar Mescid-i Aksa’yı özgürleştirmek istiyorsa öncelikle zihinsel işgalden kurtulmalıdır. Bu mesele sadece Arapların değil bütün Müslümanların şahsi meselesidir” dedi. Awaisi, Eyüp Sultan Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen “Kudüs için El Ele Eyüpsultan’dan Kudüs’e Dua Köprüsü” programında, etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kudüs ve Filistin meselesinin hem kendilerine hem de kendilerinden önceki Müslümanlara sadece Arapların ve Filistinlilerin problemi olarak anlatıldığını, bu anlatımın Mescid-i Aksa hakkında işlenen ilk cinayet olduğunu belirten Awaisi, şöyle konuştu: “Mescid-i Aksa’da her ne olursa olsun ‘Bu Filistinlilere has bir meseledir’ derler. O halde Yavuz Sultan Selim’i Filistin için harekete geçiren neydi? Ne Araptı ne de Filistinliydi. Kanuni Sultan Süleyman neden Kudüs ve çevresine surlar ördü. Kanuni’nin eşi neden orada hayır işlerini yapan vakıflar kurdu. Niçin Abdulhamid kendi şahsi malını o mukaddes şehrin koruması için verdi. Öyleyse Filistin ve Beyt’ül Makdis meselesi Filistinlerin değil Kelime-i Şehadet getiren her Müslümanın meselesidir.”

Bu mübarek toprakların 100 sene önce işgal edildiğini ifade eden El-Awaisi, şöyle devam etti: “Bu ümmet nerede? Hiç akıl işi mi İsra ve Miraç meselesinin yaşandığı bu yer 100 sene işgal altında kalsın. Burada bir sorun var. 5 sene desek 10 sene desek anlarız ama 100 sene. Haçlı seferlerinde de Mescid-i Aksa işgal edildi ancak 100 sene kalmadı. Ümmetin bu işgale seyirci kalmasına sebeb olan bir problem var. Problem bizim zihinlerimizde. Yer ve mekan işgal edilmeden önce beyinlerimiz işgal altına alınmış. İşgal altındaki zihinse bunun özgürleşmesi zor. Özgürleştirme konusunda atacağımız ilk adım zihinlerimizi özgürleştirmek.”

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 06:02
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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