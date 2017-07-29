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Kudüs'ü fethedecek ordu İstanbul'dan gidecek!

Dr. İhsan Şenocak Mescid-i Aksa konuşması...

29 Temmuz 2017 Cumartesi 09:06

Dr. İhsan Şenocak Mescid-i Aksa konuşması...

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 09:06
  1. İhsan Şenocak Mescid-i Aksa
  2. Kudüsü fethedecek ordu İstanbul'dan
  • hercaihercai1 sa önce
    Tabii ki Istanbul, Istanbul hala islam dunyasinin baskenti.
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