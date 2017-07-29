Kudüs'ü fethedecek ordu İstanbul'dan gidecek!

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Dr. İhsan Şenocak Mescid-i Aksa konuşması...
29 Temmuz 2017 Cumartesi 09:06
Dr. İhsan Şenocak Mescid-i Aksa konuşması...
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 09:06
İhsan Şenocak Mescid-i Aksa
Kudüsü fethedecek ordu İstanbul'dan
Ad Soyad
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hercai
1 sa önce
Tabii ki Istanbul, Istanbul hala islam dunyasinin baskenti.
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