Kudüs'ten Katar'a dev destek.. Abbas'ı yerden yere vurdular...

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te faaliyet gösteren 50’ye yakın kurum, kuruluş ve STK, birçok Arap ülkesi tarafından boykot ve ablukaya maruz bırakılan Katar’a, yayımladıkları bir belge ile desteklerini duyurdu.

İsrail işgalindeki Doğu Kudüs’te faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve STK’lar tarafından imzalanan belgede Katar Emiri Temim Bin Hamad Al Sani'ye yönelik mesajda, "Kudüslü kurum ve kuruluşlar, sizlere içtenlikle teşekkür ediyor ve Kudüs'e Daimi Destek Komitesi aracılığıyla kentin Arap kimliğinin yanı sıra Müslüman ve Hristiyan mukaddesatını korumak için verdiğiniz destekleri takdir ediyor." ifadeleri yer alıyor.

Katar’ın eski Emiri Hamad bin Halife Al Sani’nin talimatıyla 1998’de Katar Dışişleri Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan Doha merkezli Kudüs’e Daimi Destek Komitesi’nin işgal altındaki Doğu Kudüs temsilciliğinin sekreteri Hatem Abdulkadir, Kudüslü kurum ve kuruluşlar tarafından imzalanan belge ve Filistin halkının Katar’a uygulanan ablukaya tepkisi konularında açıklamalarda bulundu.