Kudüs’teki Türk kafileye siyonist-Ermeni zulmü

ÇINAR DEMİR/ANKARA - Cuma namazını Mescid-i Aksa’da kılmak isteyen 45 kişilik kafile, rehberleri gözaltına alındığı için ibadetlerini de yerine getiremedi. Kızıyla birlikte kafilede bulunan Zeynep Yavuz’un Akit’e ulaşarak aktardığı bilgilere göre olay şöyle gelişti: Kudüs’ü gezerek Cuma namazını Mescid-i Aksa’da kılmak isteyen 45 kişilik Türk kafilesi, şehrin Ermenilerin yoğun olarak bulunduğu kesiminde gezerken duvarda asılı sözde Ermeni soykırımına ilişkin yazılar bulunan haritayı gördü.



Türkiye’nin üzerinde “Ermenistan” yazdığını gören kafiledekiler haritanın yanına gidip kendi aralarında konuşurken, oradaki Ermeni kilisesinin sözcüsü olduğunu söyleyen bir Ermeni aniden ortaya çıktı ve Türkiye’ye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Müslümanlara galiz hakaretlerde bulunmaya başladı. Kafiledekiler de sükunetlerini koruyarak hakaret etmemesi yönünde uyardı. Ancak olayı büyütmeye niyetli olduğu gözlenen fanatik Türk düşmanı Ermeni bağırmaya başladı ve polis çağırdı. Gelen polislere de Türklerin duvardaki haritayı yırtarak kendisine hakaret ettiği yalanlarıyla şikayetçi olduğunu bildirdi. İsrail polisi de kafilenin rehberini alarak polis merkezine götürdü. Bu sırada sanki büyük olaylar çıkmış gibi İsrail askerleri de takviyeye çağrıldı. İstanbul’dan gelen Türk kafilesi de polis karakoluna giderek rehberlerinin akıbetini beklemeye başladı.

Ermeni kilise sözcüsünün Türklere ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretleri kafilede bulunan 12 yaşındaki Hüdanur Yavuz’u çok sarstı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı çok sevdiği bilinen Hüdanur Yavuz, küstah Ermeni’ye tepki göstererek, Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı’na hakaret edemeyeceğini söyledi ve ağlamaya başladı. Türk düşmanı Ermeni hakaretlerini sürdürdü ve olay büyüdü.