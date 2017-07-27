Kudüs'teki Müslümanlara yapılan zulme Grup Anka'dan kınama

Grup Anka adına açıklama yapan sözcü Ahmet Kurt; yayınladığı kınama mesajında, "1967 yılından bu yana haksız bir şekilde işgal altında bulunan Kudüs’te 14 Temmuz günü yaşanan küçük bir olayın bahane gösterilerek, Harem-i Şerifin geçici bir süre ile kapatılması ve daha sonra yüreğinde Allah inancı, Peygamber sevgisi olan Müslümanların Harem-i Şerife giderken detektörlerden geçirilmesi, farklı uygulamalara tabi tutulması asla kabul edilemez’’ dedi.

Kurt açıklamasının devamında, ''Türkiye Cumhuriyeti devletinin tüm uyarılarına rağmen bu uygulamalarda ısrarcı olmaları ve Harem-i Şerife 14 Temmuz günü Cuma namazının kılınmaması, Cuma namazı için toplanan Müslüman kardeşlerimize karşı aşırı güç kullanımını Grup Anka olarak şiddetle kınıyoruz. Olayda hayatını kaybeden 3 Müslüman kardeşimize Allah’tan rahmet yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Yalnız şu da bilinmelidir ki, Mescid-i Aksa Müslümanların namusu ve şerefidir. Harem-i Şerife uzanacak her eli kırmak ta yine biz müslümanların görevidir. Yeryüzünü kimse sahipsiz sanmasın, Ortadoğu'da ve dünyanın muhtelif bölgelerinde müslümanlara yapılan işkence ve zulümlerin bedeli er ya da geç ödetilecektir.

Burada özeleştiri yapmak gerekirse, biz müslümanlar malesef ayrılık ve tefrikadan kurtulamıyoruz. Birlik ve beraberliği tesis edemiyoruz. Çünkü aramızda ki ayrıştırıcı unsurları kaldıramıyoruz. Her müslüman kardeşimizin şu asırda asıl vurgulaması gereken birlik ve beraberlik sloganıdır. Müslümanların da şu anda en çok buna ihtiyacı vardır. Bu sloganı sadece haykırmak değil, aynı zamanda hayata da geçirmek zorundayız. Bu bütünlüğü tesis edersek, mabetlerimize namahrem eli uzanamaz.

Bu duygu ve düşüncelerle Mescid-i Aksa'da müslümanlara yapılan zulmü ve İsrail devletini şiddetle kınıyoruz.

ŞİİR:

İşgal altında yine kudüs,

Kafir İsrail olmuş kuduz,

Yeter mazluma vurduğunuz,

Birlik olun ey Müslümanlar!





Talan oldu Mescid-i Aksa,

Peygamber dönüp bize baksa,

İslamı yaşamak bir haksa,

Birlik olun ey Müslümanlar!





Minarelerde sustu ezan,

Filistin'de huzuru bozan,

Uyarıyor sizi bu ozan,

Birlik olun ey Müslümanlar!





Ortadoğu kan ve göz yaşı,

Kesildi bak mazlumun başı,

Bu feryatlar titretir arşı,

Birlik olun ey Müslümanlar!





Havalansın bu Anka kuşu,

Bulsun ümmet huzur huşu,

Kucaklasın gardaş gardaşı,

Birlik olun ey Müslümanlar!