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Kudüs’te Türk bayraklı protesto

Cuma namazı sonrası Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti kabul etme kararına karşı Filistin topraklarında protesto gösterileri ve yürüyüşler düzenlendi.

22 Aralık 2017 Cuma 16:05
Kudüs’te Türk bayraklı protesto

Cuma namazı sonrası Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti kabul etme kararına karşı Filistin topraklarında protesto gösterileri ve yürüyüşler yapıldı. Filistinli gençler giydikleri Türk bayraklı tişörtlerle gösterilere katıldı.

İsrail'in sıkı güvenlik tedbirlerine rağmen Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılan 45 bin Filistinli namazdan sonra toplanarak ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını protesto etti.

ABD ve İsrail'i protesto eden Filistinli gençlerin Türk bayraklı tişörtler giydiği görüldü. Beytullahim'in kuzey girişinde Filistinli göstericiler ile İsrail işgal kuvvetleri arasında çıkan yoğun çatışmada, çok sayıda Filistinli yaralandı.

PROTESTOLARDA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 14 KİŞİ YARALANDI

Öte yandan, protestoların yaşandığı Ramallah, El Halil, Neblus, Selfit, Beytullahim, Jenin, Kudüs ve Gazze şeridinin doğusu ve kuzeyinde Filistinliler mermi ve gaz bombalarından yaralandı.

Doğu Cebaliye'de 24 yaşındaki Zekeriya El-Keferne göğsünden vurularak hayatını kaybetti. Filistin Kızılay'ının ilk belirlemelerine göre, 14 Filistinli İsrail'in müdahalesiyle yaralandı. Plastik kaplı mermilerle 2 genç başından ve yüzünden yaralanırken, 10 Filistinli genç gaz bombasının tesiriyle solunum zorluğu yaşadı.

El Halil'deki El Arup kampında, mili ve İslami güçlerin çağrısı üzerine protesto yapmak için sokağa çıkan Filistinlilerle İsrail işgal kuvvetleri arasında yoğun çatışma yaşandı. Kudüs'ün Vadi Caddesi'ne namaz kıldıktan sonra protesto yürüyüşüne çıkan halk ve gazeteciler de İsrail askerleri tarafından darp edildi.

El Vad Caddesi'nde basın fotoğrafçısı Emin Siam, İsrail askerinin müdahalesine maruz kaldı.

El Bireh şehrinin kuzey girişinde İsrail işgal kuvvetleri ile protesto gösterisi yapan Filistinli gençler arasında yoğun çatışmalar yaşandı.

İsrail işgal kuvvetleri Batı Ramallah'taki Budrus köyünde protesto göstericilerine müdahalede bulundu. Filistinli gençler arasında yaralananların olduğu belirtildi.

 

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 16:05
  1. Donald Trump
  2. Kudüs
  3. İsrail
  4. ABD
  • OsmanlıOsmanlı1 gün önce
    Başlarına giydikleri fesi de "Türk Fesi" diye giyorlar. Fes, Türk/Osmanlı sembolü olarak görülüyor fakat o FES 90 yıldır bize yassssssaah!!!!!
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