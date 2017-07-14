Kudüs'te silahlı saldırı: Yaralılar var
Reuters haber ajansı, Kudüs kentinde silahlı saldırı olduğunu duyurdu. Olayda İsrail vatandaşı 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı belirtiliyor. AFP ise saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail, saldırılar nedeniyle Mescid-i Aksa'da cuma namazının düzenlemeyeceğini açıkladı.14 Temmuz 2017 Cuma 09:14
İsrail polisi 3 silahlı saldırganın İsrail polisi tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Saldırganların Filistinli olduğu ifade edildi.
Silahlı saldırganların polise ateş açtıktan sonra Mescid-i Aksa bölgesine doğru kaçtıkları ve daha sonra polis tarafından öldürüldükleri belirtildi.