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Kudüs'te silahlı saldırı: Yaralılar var

Reuters haber ajansı, Kudüs kentinde silahlı saldırı olduğunu duyurdu. Olayda İsrail vatandaşı 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı belirtiliyor. AFP ise saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail, saldırılar nedeniyle Mescid-i Aksa'da cuma namazının düzenlemeyeceğini açıkladı.

14 Temmuz 2017 Cuma 09:14
Kudüs'te silahlı saldırı: Yaralılar var

İsrail polisi 3 silahlı saldırganın İsrail polisi tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Saldırganların Filistinli olduğu ifade edildi.

Silahlı saldırganların polise ateş açtıktan sonra Mescid-i Aksa bölgesine doğru kaçtıkları ve daha sonra polis tarafından öldürüldükleri belirtildi. 

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 09:14
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