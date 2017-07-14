Kudüs'te silahlı saldırı: Yaralılar var

İsrail polisi 3 silahlı saldırganın İsrail polisi tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Saldırganların Filistinli olduğu ifade edildi.

Silahlı saldırganların polise ateş açtıktan sonra Mescid-i Aksa bölgesine doğru kaçtıkları ve daha sonra polis tarafından öldürüldükleri belirtildi.