Kudüste kamyon faciası: 3 ölü, 15 yaralı!

Kudüs'te yaşanan olayda bir sürücü kamyonunu yayaların üzerine sürdü. Olayda en az 3 kişi hayatını kaybetti.

Kudüste kamyon faciası: 3 ölü, 15 yaralı!
Eklenme: 08 Ocak 2017, 15:40
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Kudüs'te yaşanan olayda bir sürücü kamyonunu yayaların üzerine sürdü. Olayda en az 3 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Reuters'ın haberine göre İsrail radyosu, sürücünün vurulduğunu bildirdi. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır oldu kaydedildi.



 

 

 
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