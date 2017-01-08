Kudüste kamyon faciası: 3 ölü, 15 yaralı!

Kudüs'te yaşanan olayda bir sürücü kamyonunu yayaların üzerine sürdü. Olayda en az 3 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Reuters'ın haberine göre İsrail radyosu, sürücünün vurulduğunu bildirdi. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır oldu kaydedildi.
Kudüs'te yaşanan olayda bir sürücü kamyonunu yayaların üzerine sürdü. Olayda en az 3 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Reuters'ın haberine göre İsrail radyosu, sürücünün vurulduğunu bildirdi. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır oldu kaydedildi.
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