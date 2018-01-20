Kudüs’te gözaltına alınan iş adamları serbest bırakıldı
Kudüs’te cuma namazı sonrasında Türk Bayrağı açtıkları için gözaltına alınan Kayserili iş adamları Pazar günü mahkemeye çıkarılmak üzere serbest bırakıldı.20 Ocak 2018 Cumartesi 08:18
Kayseri’den Kudüs’e giden Kayserili iş adamları Celal Hasnalçacı, Nedim Olgunharputlu, Fatih Çelik, Ahmet Yurtlu, Necati Ayrancı ve Şaban Andaç cuma namazı sonrasında Türk Bayrağı açtıkları için İsrail polisi tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan iş adamları Pazar günü mahkemeye çıkarılmak üzere serbest bırakıldı.