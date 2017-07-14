Kudüs'te gergin cuma namazı bekleyişi! İsrail katliama başladı

İşgal devleti siyonist İsrail sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'da 3 Filistinli genci şehit etti. İsrail, olay sonrası cuma namazını da yasakladı.

İşgal devleti siyonist İsrail sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'da 3 Filistinli genci şehit etti. Olay sonrası bir açıklama yapan terör devleti İsrail polisi Mecsid-i Aksa’yı kapattıklarını açıklayarak bugün cuma namazına izin vermeyeceklerini açıkladı. Bu skandal karar sonrası 1960 yılından beri ilk kez Mescid-i Aksa’da cuma namazına yasak geldi.

Yaşanan gerilimi fırsat bilen bazı Siyonist siyasilerin, Mescid-i Aksa’nın bölünerek Yahudilere verilmesini dile getirmeye başladığı belirtildi.