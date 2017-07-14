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Kudüs'te gergin cuma namazı bekleyişi! İsrail katliama başladı

İşgal devleti siyonist İsrail sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'da 3 Filistinli genci şehit etti. İsrail, olay sonrası cuma namazını da yasakladı.

14 Temmuz 2017 Cuma 10:57
Kudüs'te gergin cuma namazı bekleyişi! İsrail katliama başladı

İşgal devleti siyonist İsrail sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'da 3 Filistinli genci şehit etti. İsrail, olay sonrası cuma namazını da yasakladı.

İşgal devleti siyonist İsrail sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'da 3 Filistinli genci şehit etti. Olay sonrası bir açıklama yapan terör devleti İsrail polisi Mecsid-i Aksa’yı kapattıklarını açıklayarak bugün cuma namazına izin vermeyeceklerini açıkladı. Bu skandal karar sonrası 1960 yılından beri ilk kez Mescid-i Aksa’da cuma namazına yasak geldi.

Yaşanan gerilimi fırsat bilen bazı Siyonist siyasilerin, Mescid-i Aksa’nın bölünerek Yahudilere verilmesini dile getirmeye başladığı belirtildi.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 10:57
  1. Mescid-i Aksa
  2. İsrail
  • AbdullahAbdullah43 dk önce
    Terörist Hamasın askerleri 3 sivil İsrailliyi yaraladı. İsrail askerleri de teröristlerin leşini serdi. Sorun yok.
  • YücelYücel46 dk önce
    Allah o lanetli yaratiklari cayir cayir yakacak inşeallah
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