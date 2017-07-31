“Kudüs’te dini otorite, sokağın nabzını yansıttı”

Kudüs Şeriat Mahkemesi Başkanı ve aynı zamanda Kudüs İslam Vakfı İdaresi Başkadı Vekili Vasıf Bekri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işgalci İsrail’in Mescid-i Aksa’da yaşanan saldırıyı suistimal ettiğini ve Filistin halkını toplu bir şekilde cezalandırmaya çalıştığını dile getirdi.

Bekri, Filistinlilerin direnişi sayesinde Aksa’daki kısıtlamaların kaldırıldığını hatırlatarak, “İsrail, Aksa’da mevcut durumu, elektronik kapılar, akıllı kameralar ile değiştirme çabasına girişti. Bu yeni adımlarla oluşturulmaya çalışılan durum karşısında, Kudüslüler, 14 Temmuz’dan itibaren işgalin ortaya koyduğu eski durum geri gelene kadar Mescid-i Aksa’ya girmeyi reddetti. Kudüslüler bundan sonra birlikte çalışarak, birleşerek, direndi. Kudüslüler, bağlılık, dirayet ve ısrarları sayesinde, hak ettiklerini aldılar. İşgal yönetimini aldığı karardan geri döndürmeye mecbur ettiler.” şeklinde konuştu.

“Hep Birlikte Tekbirlerle Aksa’ya Girdik”

Mescid-i Aksa’da kısıtlamaların kaldırıldığı güne de değinen Bekri, dini merciler olarak işgalci İsrail’in ilk başta uygulamaya çalıştığı akıllı güvenlik kameraları, metal dedektörler gibi uygulamalarının kaldırılmasını denetlemek üzere bir komite kurulduğunu belirtti.

Komitenin onayının ardından dini mercilerin 27 Temmuz Perşembe günü ikindi namazı için Mescid-i Aksa’ya girilebileceğini açıkladığını hatırlatan Bekri, daha sonra cemaatle hep birlikte tekbirler eşliğinde Aksa’ya girdiklerini dile getirdi.

“Dini Liderlik, Kararlılığını, Duruşunu Filistin Sokağından Aldı”

İslam âlimlerinin ve dini vakıfların Mescid-i Aksa olaylarında oynadığı rolü de değerlendiren Bekri, “Bu fakir de bunlardan bir tanesiydi, benim bu konuda yorum yapmam doğru değildir. Bu yüzden kendimle ilgili konuşamam. Ancak, Allahu Tealanın fazileti ve inayetiyle, insanlar dini liderliğe yöneldi. Bu dini liderlik, kuvvetini, meşruiyetini, kararlılığını, duruşunu ona bu canlılığı veren Filistin sokağından aldı. Dini otorite, sokağın nabzını yansıtmanın dışına çıkmadı. Bu durum, Kudüs’te yaşanan, başka Arap ve İslam ülkelerinde yaşanmayan nadir bir hadisedir. Bu da Mescid-i Aksa’nın bir lütfudur.” diye konuştu.

Bekri, sözlerini “Aksa’nızı unutmayınız, o sizin akidenizin bir parçadır. Ona sahip çıkın.” şeklinde İslam dünyasına seslenerek tamamladı.