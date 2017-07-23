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Kudüs'te anlamlı dayanışma!

Kudüs Rum Ortodoks Başpiskoposu Hana Atallah, "Kudüs'teki kiliseler Mescid-i Aksa ile dayanışma içerisinde olduklarını ilan etti." dedi.

23 Temmuz 2017 Pazar 10:54
Kudüs'te anlamlı dayanışma!

İsrail polisinin Harem-i Şerif'in kapılarına kurduğu metal arama dedektörlerini protesto eden Filistinli Müslümanlara destek için Aksa'nın kapısına gelen Başpiskopos Atallah, özel açıklamalarda bulundu.

Hristiyanıyla Müslümanıyla tüm Filistin halkının işgal ve ırkçılığa karşı tek vücut olduğunun herkes tarafından bilindiğini vurgulayan Başpiskopos Atallah, şunaları kaydetti:

"Mescid-i Aksa'yı hedef alanlarla, Hristiyanların vakıflarını hedef alarak buraları yasa dışı bir şekilde ele geçirip çalanlar aynı kişilerdir. Bizler Filistinli Hristiyan ve Müslümanlar olarak, İsrail'in hepimizi hedef alan aç gözlülüğüne karşı birliğimizi muhafaza etmeliyiz. Kudüs'teki kiliseler Mescid-i Aksa ile dayanışma içerisinde olduklarını ilan etti ve biz de Müslüman kardeşlerimize olan desteğimizi tekrar etmek için bugün buradayız. Mescidi-i Aksa'nın hedef alınması sadece Müslümanlara karşı değil, aynı zamanda Hristiyanlara karşı da yapılmış bir eylemdir. Biz özgürlüğü için mücadele eden tek bir halkız."

Başpiskopos Atallah, son bir haftada birçok kez Aksa'nın kapısına gelerek İsrail'in ihlallerine karşı Müslümanlara desteğini ortaya koymuştu.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 10:54
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