Kudüslü alimlerden cuma namazı çağrısı
Kudüslü alimler, İsrail'in Mescid-i Aksa'nın kapılarına yerleştirdiği metal arama dedektörlerini kaldırmaması halinde, Filistinlileri, protesto için cuma namazını mescidin kapılarında ve çevresinde kılmaya çağırdı.19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:04
Kudüslü alimler, İsrail'in Mescid-i Aksa'nın kapılarına yerleştirdiği metal arama dedektörlerini kaldırmaması halinde, Filistinlileri, protesto için cuma namazını mescidin kapılarında ve çevresinde kılmaya çağırdı.
Kudüs Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, Kudüs Başkadısı Vasf Bekri, Kudüs İslam Vakfı Yüksek Konseyi Başkanı Abdulaziz Salhab, Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri ve Filistin Yönetimi Kudüs Bakanı Adnan Hüseyni, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'da yaşananlara ilişkin basın toplantısı düzenledi.
- Toplantıda halka cuma namazını mahalle camilerinde kılmayarak "Mescid-i Aksa'nın kapılarına ve çevrelerine gelmeleri, namazı burada eda etmeleri" çağrısında bulunuldu.
Kudüs Müftüsü Hüseyni, "Cuma namazını Kudüs'te kılacak kardeşlerimize Hazreti Peygamberin davetine uyarak Mescid-i Aksa'ya gelmeleri çağrısında bulunuyoruz. Bu kutsal şehrin sınırları içerisinde cuma namazı Mescid-i Aksa'da kılınmalıdır. Bu mübarek topraklardaki Mescid-i Aksa camilerin camisi, temelidir." ifadelerini kullandı.
Kudüs'te gerilim devam ediyor
İsrail'in Mescid-i Aksa'nın kapılarına metal arama dedektörlerini yerleştirdiği 16 Temmuz Pazar gününden bu yana Kudüs'te gerilim sürüyor.
Metal arama dedektörlerinden aranarak Harem-i Şerif'e girmeyi reddeden binlerce Filistinli bugün de sabah namazını Mescid-i Aksa'nın Aslanlı (El-Esbat) Kapısı'nda kıldı.