Kudüslü alimler bugün toplanıyor

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın kapılarına kurduğu elektronik arama dedektörlerini kaldırmasının ardından Müslümanlar içeriye girip girememe kararını bugün verecek.

Dedektörlerin kaldırıldığı gece saatlerinde Harem-i Şerif'in Aslanlı (Esbat) kapısında gazetecilere açıklama yapan Aksa imamlarından Şeyh Raid Dâna, sahadaki durumun henüz netlik kazanmadığını söyledi. Dâna, "Metal arama dedektörleri kaldırıldı ancak sunulan alternatifin ne olduğunu bilmiyoruz." diye konuştu.

Mescid-i Aksa Vakfı yetkililerinin siyasi liderlerle birlikte sabah saatlerinde bir değerlendirme toplantısı yapacağını belirten Dâna, nasıl bir adım atılacağına bu toplantıda karar vereceğini kaydetti.

Toplantıda alınacak kararın sokaktaki halkın kararı olacağını ifade eden Dâna, "Biz vakıf olarak sokağı dinleyeceğiz. Eğer sokak evet derse biz de evet diyeceğiz. Yok eğer hayır derse biz de hayır dyeceğiz." ifadelerini kulandı.

Cemaat sabah namazını kapıda kıldı

Öte yandan cemaat sabah namazını yine içeri girmeyerek Mescid-i Aksa'nın kapısında kıldı.

Namazın ardından açıklama yapan Mescid-i Aksa Vakfı Basın Sözcücü Firas Dibs, Kudüs Müftüsü Muhammed Hüseyni, Mescid-i Aksa Müdürü Ömer Kisvani ve diğer vakıf yetkililerinin sabah saat 8'de bir toplantı yapacaklarını söyledi.

Dibs, "Şu anda kapıda arama dedektörleri ve kamera gözükmüyor, hepsi kaldırıldı. Kudüs halkı ulemanın bu sabahki toplantıda ne karar vereceğine kulak kesilmiş durumda. Zannediyorum ulema bugün Aksa'ya girme kararı alacak." diye konuştu.

Müslümanlar Aksa'ya girmeye karar verirse bu sabah kılınan namaz, dedektörleri protesto etmek için kapıda kılınan son namaz olacak.

İsrail polisi gece saatlerinde Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki elektronik arama dedektörlerini kaldırmıştı.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin gece geç saatlere kadar süren toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, "Güvenlik Kabinesi tüm güvenlik birimlerinin tavsiye ettiği üzere metal arama dedektörlerini kaldırarak, bunun yerine ileri teknolojiyi kullanarak başka önlemler almaya karar verdi. Bu şekilde (etrafı surlarla çevrili Kudüs'ün) Eski Şehir bölgesi ve Mescid-i Aksa'da ibadet edenlerin güvenliği sağlanacak." ifadelerine yer verilmişti.

Söz konusu ileri teknoloji önlemlerin hayata geçirilene kadar "çok sayıda polisin şehre konuşlandırılacağı ve Aksa'ya yapılan ziyaretlerin güvenliğini sağlamak için zaruri adımların atılacağı" belirtilen açıklamada, "teknolojik önlemlerin" bugünden itibaren 6 ay içinde tamamlanabilmesi için hükümetin 100 milyon Şekel (yaklaşık 28 milyon dolar) bütçe ayırdığı bildirilmişti.

Gece polis Filistinlilere saldırdı

Öte yandan İsrail polisi, dedektörlerin söküldüğü saatlerde Kudüs'ün Aslanlı kapısında toplanan Filistinli gençlere göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti. Filistinli gençlerle polis arasında yaşanan çatışmalar gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisi ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını pazar günü açmış, ancak kapılara elektronik metal arama dedektörleri yerleştirmişti.

İsrail, Mescid-i Aksa'nın kapılarına kurduğu metal dedektörler vasıtasıyla Aksa Vakfınca kontrol edilen Harem-i Şerif'te egemenlik sağlamak istiyor. Filistin halkı, metal dedektörlerin güvenlik gerekçesiyle değil Aksa üzerinde hakimiyet kurma amaçlı olduğunu düşünüyor.

İsrail'in, Aksa'yı yönetme hakkını resmi olarak tanıdığı Aksa Vakfına danışmadan attığı bu tek taraflı adımın kabulü halinde bunu daha ileri adımların takip edeceğini belirten Filistinliler, böylece Aksa'nın zamansal ve mekansal olarak bölünüp Yahudilere tahsisinden ve ellerinden alınmasından endişe ediyor.

Dedektörlerin kurulduğu günden beri Aksa'nın kapılarına gelerek burada namazlarını eda eden binlerle Filistinli ile İsrail polisi aarsında çatışma yaşanıyordu.