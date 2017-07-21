Kudüs'e giriş çıkışlar kapatıldı
İsrail yönetimi bugün Cuma namazı öncesi Mescid-i Aksa direnişi kırmak için bölgeye asker sevkiyatına başladı. Ayrıca Kudüs'e giriş çıkışlar kapatıldı.21 Temmuz 2017 Cuma 02:17
YENİAKİT.COM.TR - Müslümanlar ilk kıblesi Mescid-i Aksa için direniyor.
Haremi şerif etrafında çatışmalar devam ederken, İsrail bugün Cuma namazı sonrası başlayacak büyük gösteriler için panikledi.
Kentte giriş çıkışlar demir barikatlarla kapatıldı.
Siyonist yönetim Cuma namazı için bölgeye 5 Tabur asker gönderme kararı aldı.
Kaynak: www.yeniakit.com.tr