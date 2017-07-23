Kudüs ümmetin ortak davasıdır

DOHA - Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Dr. Yusuf el-Karadavi, Kudüs’ün sadece Filistinlileri değil tüm İslam ümmetini ilgilendirdiğini belirtti. Karadavi, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Açıkça ilan etmeliyiz ki Kudüs’ü savunma savaşı İslamidir. Kudüs, sadece Filistinlileri ve Arapları değilb yeryüzündeki tüm İslam ümmetini ilgilendiren (ortak) bir davadır” ifadesini kullandı.

HAMAS, KATAR EMİRİ’NDEN MEMNUN

Öte yandan; Hamas, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani’nin Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya destek mesajından memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, yayımladığı açıklamada, Katar Emiri Şeyh Temim’in, Aksa, Kudüs ve Filistin meselesinde izlediği tutumdan övgüyle söz etti.

Katar Emiri, dün akşam, Katar merkezli Al Jazeera kanalında yayınlanan konuşmasında, “Kudüs’teki kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm Filistin halkıyla dayanışma içindeyiz. Mescid-i Aksa’nın kapatılmasını kınıyoruz. Kudüs’ün maruz kaldığı durumun, bölünme yerine birlik ve dayanışmayı teşvik etmesini umuyoruz” ifadesini kullanmıştı.

İSRAİL’E KARŞI BİRLİK ÇAĞRISI

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), İsrail’in Mescid-i Aksa ve Kudüs’teki ihlallerine karşı koymak amacıyla ulusal birlik yönetimi kurulması çağrısında bulundu.

Açıklamada, direniş gruplarının askeri kanatlarından, birlikte hareket etmeleri, İsrail’e karşı direniş hareketini tırmandırmaları, Kudüs’e destek amacıyla nitelikli operasyonlar düzenlemeleri ve gösterilere devam etmeleri istendi.

ARAP BİRLİĞİ’NDEN GÜNÜ KURTARMA AÇIKLAMASI

Arap Birliği, İsrail’in “Kudüs ve Mescid-i Aksa çevresinde savunmasız Filistinlilere orantısız güç ve gerçek mermi kullanmasını” kınadı. Birliğin Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, yazılı açıklamasında, İsrail’in, Kudüs’ün statüsüyle ilgili uluslararası kararlara saygı duyması ve izlediği tutumdan vazgeçmesi için uluslararası toplumun üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi çağrısı yapıldı.

Mescid-i Aksa’da metal dedektörler kaldırılacak

Siyonist İsrail’in, Mescid-i Aksa’nın kapılarına kurduğu metal arama dedektörleri nedeniyle yaşanan büyük gerginliğin ardından İsrail polisi metal arama dedektörlerini kaldırarak yerine el dedektörleri kullanma kararı aldı. İsrail’in Aksa’nın kapılarına el dedektörleriyle arama yapacak polis güçleri yerleştireceği öne sürülürken, konuyla alakalı İsrail makamlarından resmi açıklama yapılmadı.