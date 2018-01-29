Kudüs tarih ve medeniyet bilincidir

Uluslararası Müslüman Alimler Derneği Başkanı Abdulvahap Ekinci, Filistin ve Mescid-i Aksa ile ilgili sorunların en büyük sebeplerinden birinin ümmetin dağınıklığı olduğunu belirterek, “Sorunların ortadan kalkması için İslam birliğine son derece ihtiyaç var” dedi.

Malezya’nın Putra Jaya kentinde düzenlenen, 30 ülkeden yaklaşık 100 alim ve din adamının katıldığı “Benim Aksam Konferansı”nda, Kudüs ve Filistin konusunda Müslümanlara birlik çağrısı yapıldı. Konferansta, Türkiye’yi temsilen Uluslararası Müslüman Alimler Derneği Başkanı Abdulvahap Ekinci ile bazı üyeler ve eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez hazır bulundu. Ekinci, programın amacının Mescid-i Aksa ve Kudüs sorununu dile getirmek olduğunu söyledi. Görmez ise; “Bu toplantı Kudüs ve Mescid-i Aksa bilincini tekrar gündeme getirmek için yapılan bir çalışma. Kudüs bilinci sadece bir mescit, bir mukaddes mekan bilinci değil aynı zamanda bir tarih, medeniyet ve özgürlük bilinci. Bu açıdan Kudüs meselesi son derece önemli” dedi. Konferansta, Filistin ve Kudüs konusunda birlik olma, alınan kararların faaliyete geçirilmesi ve sivil toplum kuruluşlarının hükümetlerle güçlerini birleştirmesi kararları alındı.