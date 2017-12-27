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Kudüs sürekli başkent ilan edildi

Kudüs'ü Filistin'in sürekli başkenti olarak tanıyan yasa tasarısı İran Meclisinde 207 oyla kabul edildi.

27 Aralık 2017 Çarşamba 21:36
Kudüs sürekli başkent ilan edildi

İran Meclisi, Kudüs'ün Filistin'in sürekli başkenti olma yasa tasarısını kabul etti.

İran Meclisi Haber Ajansı ICANA'ya göre, İran Meclisi, Kudüs kentinin Filistin'in sürekli başkenti olma yasa tasarısını 207 evet oyuyla onayladı.

Karşı oy kullanılmayan oturumda konuşan Meclis Başkanı Ali Laricani, "Tasarının ABD başkanının Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan ederek Filistin halkı ve Müslümanlara darbe vurmak istediği bir dönemde onaylanması önemlidir." dedi.

İran Meclisi'nde 290 milletvekili bulunuyor.

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 21:36
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Ankaralı AhmetAnkaralı Ahmet27 dk önce
    Türkiye de yapmalı elbette. Ama İran iki yüzlü ve samimi değil bu konuda. Yine de tebrik ederiz milletvekillerini.
  • BEŞERBEŞER46 dk önce
    ..... iran zaten müslümanların baş belası olmuş tarih boyunca sen seksen tanesinimi merak ediyon şimdi
  • GerçekGerçek1 sa önce
    İnsanlar hata yapar insanlar güzel şeyler yapar .amerikanın yeni başkanıhataların en büyüğünü en kocamanını yapmıştır şeytan cennetten kovulduktan sonra en kuvvetlibaşarısınıturumpta elde etmiştir. Artık amerika kendini sıfırladı bizmüslümanlar olarak amerikayı yok sayıyoruz. Turumpa da zerre kadar değer vermiyoruz . Bundan sonra yaptıkları işlerin tamamında zincirleme başarısız olacaklar.
  • IkraIkra1 sa önce
    Gec kaldik...en basta yapmaliydik..hatta incirligi kapatip ,ayasofyayi acmaliydik
  • VolkanVolkan1 sa önce
    Taner,peki Türkiye bu konuda ne yapiyor sen onu bana söyle. Türkiyede kac siyonist lobileri magazalari var, birde iran´da kac tane siyonistlere ait mevkiler var sen onu bi arastir gel öyle yorum yap!
  • TanerTaner1 sa önce
    Boş laftan ibaret İranın göz boyama ilanları. Ne yapmışlar bu güne kadar? İşi gücü normalinde bize saldırıp ABDnin eline oynamaktan başka?
  • Problem Problem 2 sa önce
    Dünyada neler oluyor farkında olan varmı olan varsa bir kaç kelime ile bildirsin tabi insan olduğunu ve görevlerini yerine getiren kimseler için bahsesiyorum namaz kılmayan lütfen yorum yapmasın soruma cevap bekliyorum
  • Ertuğrul Ertuğrul 2 sa önce
    Kalan seksen vekil ne oldu? Sizde demi hain var.
  • hercaihercai2 sa önce
    Turkiye de yapmali.
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