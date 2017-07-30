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Kudüs Muhafızı Raid Salah'tan Türkiye'ye çok önemli mesaj!

Kudüs Muhafızı Raid Salah Türkiye'de yapılacak olan Büyük Kudüs Mitingi'nin önemine değindi.

30 Temmuz 2017 Pazar 01:15
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 01:15
  1. Kudüs Muhafızı Raid Salah
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