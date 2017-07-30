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Kudüs Muhafızı Raid Salah'tan Türkiye'ye çok önemli mesaj!
Kudüs Muhafızı Raid Salah Türkiye'de yapılacak olan Büyük Kudüs Mitingi'nin önemine değindi.
30 Temmuz 2017 Pazar 01:15
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 01:15
Kudüs Muhafızı Raid Salah
Ad Soyad
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