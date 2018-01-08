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'Kudüs' kararını fırsat bildi, harekete geçti!

Tel Aviv yönetimi, Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının ardından Filistin topraklarındaki işgali pekiştirme yönündeki uygulamalarına hız verdi

08 Ocak 2018 Pazartesi 14:44
'Kudüs' kararını fırsat bildi, harekete geçti!

ABD yönetiminin Kudüs kararını fırsat bilen İsrail Parlamentosu (Knesset), 2 Ocak'ta aldığı bir kararla işgal altındaki Doğu Kudüs dahil kutsal şehrin herhangi bir kısmından çekilmeyi onaylamak için parlamentoda en az üçte iki çoğunluk aranması şartı getirdi.

İsrail Bayındırlık ve İskân Bakanı Yoav Galant, Trump'ın söz konusu kararından 3 hafta sonra "İsrail'in başkenti birleşik Kudüs'ün topraklarında konut inşa etme" adı altında 300 bin yeni konut planını açıkladı. Galant, söz konusu planın İsrail hükümetinin daha önce açıkladığı ve işgal altındaki Doğu Kudüs'ün etrafında yer alan Yahudi yerleşim birimlerinin Kudüs'e bağlanmasını öngören "Büyük Kudüs" planının bir parçası olduğunu vurguladı.

FİLİSTİNLİLERE SALDIRAN İSRAİLLİLER CEZA ALMIYOR 

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin halkına ve mülklerine yönelik saldırı gerçekleştiren İsraillilerin çoğunun herhangi bir ceza almadığı bildirildi.

İsrailli insan hakları kuruluşu "Yesh Din"in yayınladığı raporda, "Filistinlileri hedef alan İsrailli saldırganlara karşı yetkililerin hoşgörü içinde olduğunu gösteren veriler bulunduğu" belirtildi.

İsraillilerin 2005'ten bu yana Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik saldırıları hakkında hazırlanan bin 200 soruşturma dosyasının incelendiği belirtilen raporda, "söz konusu dosyalardan sadece yüzde 3'ünün ceza ile sonuçlandığı, yüzde 8,1'inin ise iddianame hazırlanarak kapatıldığı" aktarıldı.

Raporda ayrıca, "Batı Şeria'yı işgal eden bir güç olarak İsrail'in Filistin halkını da koruması gerekiyor. İsrail yönetimi ise Filistinli sivillere yönelik saldırıların önlenmesi için gerekeni yapmıyor." ifadeleri kullandı.

İsrail tarafından 1967'den bu yana işgal altında tutulan Batı Şeria'da 400 binden fazla Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre, bu bölgelerdeki tüm Yahudi yerleşim birimleri "yasa dışı" kabul ediliyor.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 14:44
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