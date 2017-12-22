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Kudüs kararı İsrail'i çıldırttı! Acımasızca saldırıyorlar

Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısı BMGK'da kabul edildikten sonra, Cuma namazı sonrası Filistinli göstericilere İsrail askerleri müdahale ediyor.

22 Aralık 2017 Cuma 15:40

Ramallah'ın Beytil kasabasında Cuma namazı sonrası, Filistinli göstericilere terörist İsrail askeri müdahale etti. Yaralanan göstericileri almaya çalışan İsrail askerleri direnen göstericileri dağıtmak için havaya ateş açtı.

İsrail askerlerinin sert müdahalesi sırasında bir gazeteci de yaralandı. Yaralanan gazeteci ambulansla hastaneye kaldırıldı. İsrail askerlerinin Filistinli göstericilere gaz bombalarıyla müdahalesi devam ediyor.

BMGK'DAKİ OYLAMADA 9'A KARŞI 128 OY

Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısı, BM Genel Kurulunda ABD'nin tehditlerine rağmen 9'a karşı 128 oyla kabul edilmişti. Oylamada 35 ülke çekimser kalırken 21 ülke de oylamaya katılmamıştı.

ABD ve İsrail'in yanı sıra Guatemala, Honduras, Marshall Adaları, Mikronezya, Nauru, Togo ve Palau tasarıya karşı oy kullanmıştı.

Bunun yanı sıra Avustralya, Antigua-Barbuda, Arjantin, Bahama Adaları, Benin, Butan, Bosna Hersek, Kanada, Hırvatistan, Çekya, Dominikler, Ekvator Ginesi, Fiji, Haiti, Jamaika, Letonya, Lesoto, Kamerun, Kolombiya, Kiribati, Malavi, Macaristan, Meksika, Panama, Paraguay, Filipinler, Polonya, Romanya, Ruanda, Solomon Adaları, Güney Sudan, Trinidad Tobago, Tuvalu, Uganda ve Vanuatu ise oylamada çekimser kalmıştı.

Oylama öncesinde kendi kararına karşı çıkanları Amerikan yardımlarını kesmekle tehdit eden Trump için bu sonucun utanç verici olduğu yorumları dünya basınında yapılmıştı.

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 15:40
  1. Cuma namazı
  2. Ramallah
  3. Donald Trump
  • GençGenç1 gün önce
    İnsanlıktan nasibini almamışlar.
  • hayrethayret1 gün önce
    Cagilligime verin ama benim anlamadigim bir konuvar. Filistin bir devletse ordusupolisi yokmu ? İsrail askeri sivillere boyle davraniyor
  • ramazanramazan1 gün önce
    bence artik savas zamani....bu kadar ezilme yetr....bu haberler artik yuregimizi dagliyor....
  • IkraIkra1 gün önce
    Sabir...az kaldi.
  • EN GÜR SADA İSLAMIN SADASI OLACAKTIREN GÜR SADA İSLAMIN SADASI OLACAKTIR1 gün önce
    Ne zaman ki, tahribat ve istibdad haddini aştı, uçurum kendini gösterdi; MUAZZAM BiR BARiKA-i HAKiKATiN ZUHURU YAKLAŞTI demektir.Çünki "BÜYÜK FELAKETLER, GÜLER YÜZLÜ iNTiBAHLAR DOĞURUR"İnşaallah mazlum ve masum ehl-i imanın yüzü gülecek. Parlak bir hakikat güneşi tulu' edecek.İnşaallah
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