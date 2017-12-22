Kudüs kararı İsrail'i çıldırttı! Acımasızca saldırıyorlar

Ramallah'ın Beytil kasabasında Cuma namazı sonrası, Filistinli göstericilere terörist İsrail askeri müdahale etti. Yaralanan göstericileri almaya çalışan İsrail askerleri direnen göstericileri dağıtmak için havaya ateş açtı.

İsrail askerlerinin sert müdahalesi sırasında bir gazeteci de yaralandı. Yaralanan gazeteci ambulansla hastaneye kaldırıldı. İsrail askerlerinin Filistinli göstericilere gaz bombalarıyla müdahalesi devam ediyor.

BMGK'DAKİ OYLAMADA 9'A KARŞI 128 OY

Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısı, BM Genel Kurulunda ABD'nin tehditlerine rağmen 9'a karşı 128 oyla kabul edilmişti. Oylamada 35 ülke çekimser kalırken 21 ülke de oylamaya katılmamıştı.

ABD ve İsrail'in yanı sıra Guatemala, Honduras, Marshall Adaları, Mikronezya, Nauru, Togo ve Palau tasarıya karşı oy kullanmıştı.

Bunun yanı sıra Avustralya, Antigua-Barbuda, Arjantin, Bahama Adaları, Benin, Butan, Bosna Hersek, Kanada, Hırvatistan, Çekya, Dominikler, Ekvator Ginesi, Fiji, Haiti, Jamaika, Letonya, Lesoto, Kamerun, Kolombiya, Kiribati, Malavi, Macaristan, Meksika, Panama, Paraguay, Filipinler, Polonya, Romanya, Ruanda, Solomon Adaları, Güney Sudan, Trinidad Tobago, Tuvalu, Uganda ve Vanuatu ise oylamada çekimser kalmıştı.

Oylama öncesinde kendi kararına karşı çıkanları Amerikan yardımlarını kesmekle tehdit eden Trump için bu sonucun utanç verici olduğu yorumları dünya basınında yapılmıştı.