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“Kudüs, İslam medeniyetinin en önemli miraslarındandır”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mirasımız Derneği Genel Başkanı Muhammet Demirci ve beraberindeki heyeti kabul etti.

24 Ocak 2018 Çarşamba 19:55
“Kudüs, İslam medeniyetinin en önemli miraslarındandır”

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kudüs’e zor zamanlarda sahip çıkmanın çok önemli bir hizmet olduğunu söyledi.

Başkan Erbaş, önümüzdeki günlerde Kudüs konulu uluslararası bir toplantı düzenleyeceklerini ifade ederek, “Vahyin Kutsadığı Şehir: Kudüs” sempozyumumuz var. Dünyanın 20 ülkesinden, 25 civarında sadece Filistin’den katılımcı olacak” dedi.

Kudüs’e sadece Müslümanların değil bütün insanların sahip çıkması gerektiğini ifade eden Başkan Erbaş, “Darüsselam’ı nasıl yeniden kurabiliriz, onun gayreti içerisindeyiz. Kudüs, İslam medeniyetinin bize en büyük miraslarından birisidir” diye konuştu.

Kudüs’ü ziyaret etmenin önemine vurgu yapan Başkan Erbaş, “Bütün halkımızın Kudüs’ü ziyaret etmesini, orada daha görünür olmasını arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Mirasımız Derneği Genel Başkanı Muhammet Demirci ise, kabulünden dolayı Başkan Erbaş’a teşekkür ederek Mirasımız Derneğinin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Demirci, Mirasımız Derneğinin sadece Kudüs ve Mescid-i Aksa için çalışma yapan dünyadaki ilk dernek olduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 19:55
  1. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş
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