Kudüs için Saraçhane'ye davet

Genç Hareket, İHH, TÜGVA, Önder Genç ve Anadolu Öğrenci Birliği’nin ortaklaşa organize ettiği “Kudüs Özgür Olana Dek Ses Ver, Kudüs ve Mescid-i Aksa İçin Haydi Kıyama” başlıklı miting 28 Temmuz 2017 Cuma günü Saat:19.00’da İstanbul Saraçhane Parkında gerçekleştirilecek.

STK yöneticileri, “Siyonist İsrail’in Mescid-i Aksa ve Kudüs’te yaptığı zulümlere karşı Filistin’in yanında olduğumuzu göstermek için, tüm halkımızı 28 Temmuz 2017 Cuma günü Saat:19.00’da İstanbul Saraçhane Parkına bekliyoruz” açıklamasında bulundu.