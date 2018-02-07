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Kudüs için mücadele eden Erdoğan, onursal başkan seçildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Kudüs 2018 İslam Dünyası Gençlik Başkenti" programının mütevelli heyeti onursal başkanlığına seçildiği bildirildi.

07 Şubat 2018 Çarşamba 19:47
Kudüs için mücadele eden Erdoğan, onursal başkan seçildi

İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) bağlı İstanbul merkezli uluslararası kuruluş İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu (İKGF-Dİ) ile Filistin Gençlik Spor Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen "Kudüs 2018 İslam Dünyası Gençlik Başkenti" programının açılışı, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın ev sahipliğinde Filistin'de gerçekleştirildi.

Aralarında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve İİT üye ülkelerinden 10 bakan ve 30 ülkeden üst düzey heyetin katıldığı programın açılış töreninde konuşan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, böylesine önemli bir projenin hayata geçirilmesini sağlayan IKGF-Dİ'ye ev sahipliği yapan Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Program kapsamında gerçekleştirilecek projelerin Filistin gençliği için önemli olduğunu vurgulayan Abbas, "Kudüs davası Müslüman dünyasının birleştiği bir davadır, aynı zamanda Mescid-i Aksa, İİT'nin kurulma sebebidir. Başta Arap kardeşlerimiz olmak üzere bütün İİT üye ülkelerini ve ilgili İİT kurum kuruluşlarını, İKGF-Dİ iş birliğinde gerçekleştireceğimiz aktivitelere gerekli desteği ve özveriyi sağlamaya davet ediyoruz" ifadesini kullandı.

"'DÜNYA TRUMP'TAN BÜYÜKTÜR' DEDİK"

İKGF-Dİ Başkanı Büyükelçi Elşad İskandarov da Kudüs'ü İslam dünyasının gençlik başkenti ilan ederek dünya kamuoyuna "Dünya Trump'tan büyüktür" dediklerini dile getirerek, "Bunu kurumumuza karşı tüm engellemelere ve dolaylı tehditlere rağmen yaptık ve yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Büyük bir kararlılıkla akademik, kültürel ve sosyal yardımlaşma gibi alanlarda, 20'yi aşkın projenin hayata geçirileceğini ve ayrıca Filistin sivil toplumunu güçlendirecek kapsamlı programların bu açılış ile başladığını aktaran İskandarov, Kudüs hakkında uluslararası farkındalığın arttırılması için hem Müslüman ülkelerde hem de Avrupa başkentlerinde bir yıl boyunca çeşitli programlar yaptıklarını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde Kudüs davasını büyük bir kararlılıkla desteklediğini ve her türlü desteğin Kudüs için seferber edildiğini belirtti.

Bak, Bakanlık olarak, "2018 Kudüs İslam Dünyası Gençlik Başkenti" programı kapsamında gerçekleştirilecek 2 projeye ev sahipliği yapacaklarını dile getirdi.

Açılış programı sonunda Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından, İKGF-Dİ Başkanı Büyükelçi Elşad İskandarov'a Kudüs Üstün Hizmet Madalyası verildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Kudüs 2018 İslam Dünyası Gençlik Başkenti" programının mütevelli heyeti onursal başkanı seçildiği belirtildi.

Kudüs İslam Dünyası Gençlik Başkenti resmi açılış programı kapsamında, İİT üye ülke bakanları, uluslararası kuruluş temsilcilerinin katılımıyla Kudüs konulu iki üst düzey panel düzenlendi. Kudüs davasının bütün yönleriyle ele alındığı panellerde, "İslam Dünyası Gençlik Başkenti" gibi sözle değil icraatla Filistin'e sahip çıkan projelerin nihai hedef doğrultusunda önemi vurgulandı.

İKGF-Dİ koordinasyonunda gerçekleştirilen İslam Dünyası Gençlik Başkenti Programının ilk başkenti 2016'da İstanbul seçildi. 2017 Gençlik Başkenti olarak seçilen Malezya’nın Putrajaya, Fas’ın Fes ve İran’ın Şiraz kentlerinden sonra 2018 yılı Gençlik Başkenti Kudüs oldu.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 19:47
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Kudüs 2018 İslam Dünyası Gençlik Başkenti
  3. İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu
  4. İslam İşbirliği Teşkilatı
  5. Filistin
  6. Mescid-i Aksa
  7. İslam Dünyası Gençlik Başkenti

YORUM YAZ

  • Seren Seren 17 dk önce
    ... işte siz busunuz
  • Kadir bashoruzKadir bashoruz1 sa önce
    Sayin cumhurbaskanim gulen yuzun hic eksilmesin dildesin bastasin fatihin istanbulu aldigi yastasin onursal baskanligini kutlatim
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