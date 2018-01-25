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Kudüs için konuştu... Terör listesine girdi

Amerika Birleşik Devletleri ABD Dışişleri Bakanlığı, Arap Yarımadasındaki El Kaide liderlerinden Halid Betrafi’yi uluslararası teröristler özel listesine eklediğini duyurdu.

25 Ocak 2018 Perşembe 17:40
Kudüs için konuştu... Terör listesine girdi

Açıklamada ‘Betrafi’nin terör listesine alınarak ileride düzenleyeceği terör saldırıları için ihtiyaç duyduğu kaynakların önüne geçilmek istendiği’ belirtildi.

Halid Betrafi Pazartesi günü yayınlanan yeni videosunda ABD ve Yahudileri tehdit eden ifadeler kullanmıştı. Betrafi özellikle Başkan Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasını eleştirdi.

El Kaide’nin uluslararası tüm kolları benzer ifadelerle ABD ve İsrail’e karşı savaş çağrısında bulunmuştu. Kudüs, El Kaide gibi örgütlerin en önemli söylemleri arasında yer alıyor.

Asyanınsesi 

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 17:40
  1. ABD
  2. Betrafi
  3. El Kaide
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