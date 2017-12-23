Kudüs için ‘Barış Gücü’ yolu açıldı
BM'de verilen tarihi kararı yorumlayan uzmanlar Genel Kurul’un toplanarak üçte iki çoğunlukla bölgeye barış gücü göndermesinin yolu açıldı dedi.23 Aralık 2017 Cumartesi 07:45
Türkiye’nin başvurusuyla BM Genel Kurulu’nda ABD’nin aldığı ‘Küdüs’ü İsrail’in başkenti sayma’ kararının yok sayılmasını değerlendiren uzmanlar, ABD’nin tehdit ve zorbalığa bağlı dünya düzeninin sona erdiği ve başta Kudüs olmak üzere küresel sorunlarda yeni bir sürecin başladığı görüşünde. Türkiye’nin, bugüne kadar süre giden oyunu bozduğuna dikkat çeken uzmanlar, ABD’nin BM Güvenlik Konseyi’nde veto kartı ya da egemenliğini halktan almayan Arap liderle Ortadoğu ve Kudüs sorununda istediğini empoze etmesi döneminin kapandığına dikkat çekti.
ZORBAYA ‘DUR’ DENDİ
ASSAM Strateji Uzmanı İbrahim Keleş: BM Genel Kurulu’nda zorbaya ‘dur’ dendi. Dünya devletleri, ABD’ye ‘sen zorbalık yapıyorsun’ dediler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Dünya beşten büyüktür’ sözünün cisimleşmiş halidir bu karar. Türkiye’nin büyük bir başarısıdır. Türkiye, İslam İşbirliği Teşkilatı’nı acil koduyla toplantıya çağırıp, Kudüs’ün Filistin’in başkenti olduğu ve ABD’nin İsrail’in başkenti olarak Kudüs’ü tanıması kararının yok sayılması yönündeki bildirisi de hem İslam coğrafyasında hem dünya genelinde farkındalık yarattı. Kudüs çok önemli. Birleşmiş Milletlerin kuruluşu da zaten Kudüs meselesi üzerine olmuştu. Yine Kudüs meselesi üzerinde çoğunluk, mevcut zorbalığa ve dünya düzenine ‘dur’ dedi. Kudüs ve Filistin’de, İsrail’in yeni bir katliam yapması durumunda, BM Genel Kurulu’nun toplanarak üçte iki çoğunlukla bölgeye barış gücü göndermesinin de yolu açıldı.
BİR BAŞKALDIRI
Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Tomar: Yıllardır işgalci İsrail’in Filistinlilere uyguladığı hukuksuzluğa ve zulme her türlü desteği veren ABD’nin yap-satçı yeni başkanının büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararının yarattığı bumerang etkisi ABD ile İsrail’i vurmuş durumda. Türkiye’nin öncülüğünde İstanbul’da toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesinde İslam dünyası, tarihinde ilk defa, bir kısmı kerhen de olsa, birlik tavrı sergileyerek iki yüz yıllık bitkisel hayatından çıkma hususunda bir belirti göstermişti. İslam dünyasının Türkiye öncülüğünde yaptığı bu başkaldırı, ABD ve İsrail’in bütün tehditlerine rağmen, Birleşmiş Milletler genel kurulunda küresel bir isyana dönüşmüş durumda.
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sabri12 sa önce Al sana bir kazma ve fetoya benzeyen bir kafa yada yalancive alcak bir yahudi. OSMANLI13 sa önce Salaksın sen...tarihten ve olanlardan haberin yok..cahil cahil konuşuyorsun..zavallı !! hüseyin13 sa önce Koca salak sıraladığın makamlardaki kürdler kürdçe konuşa bilyormu mecliste kürtçe bir kile söylenirse kınama olyor. Bunlar aslen kürd ama sözde türktüler. ihsan13 sa önce asıl islam birliği barış gücü kurulmalı çare bu akit bunu niyye yazmıyorsun Halit ülker13 sa önce Sin ne nankör insanlarımız ne istiyorsunuz belanızımı o zaman def olun nereye isterseniz gidin karstım kürt kardeşlerim değildir nankörlerdir hainlerdir ajanlardır. Adam14 sa önce Bu. Gibilerden.Bu.Memleket.Ve.Bizler.Çok. Cektik. Ancak. İşleri. Türkiye'ye.İftira. Atmak. Yok.Kürtleri.Ezmis.Devlet.Devlet. Ermeni.Ve. Rum.Tohumu. PKK. Teröristini. Etkisiz. Kıldı. Muhakkak. Sende.Bunlardansindir Ata14 sa önce Hayale kapılmayın/ Suriye gibimi olacaksınız/ batı size sahipte çıkmaz/ Barzanide gördük ne hale düştü ibret alın /yarıdan çoğunuz telef olursunuz Demirtaş sokağa çağırdı halkı 50 Kürt vatandaş öldürüldü ve bir o kadar yaralandı neyin kafasını yaşıyorsun ali14 sa önce Nurettşn yorumcu doğru döylemiş. Türkiye surda nuseybinde cizrede slopıde yuksek ovada ve dıyer yerlerde yaptığı tahribat israil bunun gibi yapmamış. Şimdi istanbula izmire izmite mersine ve başka batı şehirlerekürdler neden göç edip geldiler? Bunu tek sebebi devlet göçlerı halka baskı yaparak ya kurucu ol yada git politikasıyüzünde oldu. Kocasolak14 sa önce Nureddin: Türkiyede bir kürt başbajan olur, genelkurmay başkanı olur, cumhurbaşkanı olur, meclis başkanı olur, ve olduda. filistinde Kudüsde israilde bir filistinli polis dahi olamaz, asker olamaz başbakan olamaz cumhurbaşkanı olamaz HİÇBİR şey olamaz bunu kıyasla. Biz kardeşiz kardeş, fitne çıkartan haindir, türkde olsa kürtde olsa haindir. Cezası ??? Ahmet Ayyıldız 14 sa önce Hangi kürt camiye giderken 50 yaş üstü diye ayrılıyor.hangi kürt etrafinda duvar örülerek sosyal hayattan tecrit ediliyor.hangi kürt sağlık egitim elektrik su hizmetlerinden geri kalıyor.Hangi kürt cumhurbaşkanı vali ogretmen doktor olamaz.yazıklar olsun.turkiyeyi israille bir tutan zihniyet pkkdan başkası olamaz