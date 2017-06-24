Kudüs Günü'nde flaş çağrı: Kudüs ordusu kurulsun!

Hamas liderlerinden Mahmud Zahhar Dünya Kudüs Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.



Mehr Haber Ajansı’na konuşan Mahmud Zahhar Dünya Kudüs Günü'nün önemini vurguladı. Müslümanlar tarafından Kudüs'ün özgürlüğü için bir ordu oluşturulması gerektiğini aktaran Zahhar, “Bazı Arap ve Batı ülkelerinin saldırılarına maruz kalan Filistin’e işaret eden Kudüs Günü aslında Müslümanlara yöneltilen bir büyük uyarıdır. Günümüzde artık her şeyden daha önemli olan konu ise, bu kutsal mekanı Siyonistlerin işgalinden kurtaracak bir Kudüs Ordusu’nun oluşumudur. Zira son yıllarda bölgede olup bitenler Filistin meselesinin unutulmasına neden olmuştur” ifadelerinde bulundu.



ZAHHAR'DAN 'İSRAİL'LE NORMALLEŞME'LERE TEPKİ



Öte yandan Hamas liderlerinden Mahmud Zahhar yapmış olduğu açıklamalarda Siyonist İsrail'le yürütülen normalleşme süreçlerine de tepki gösterdi.



Zahhar, bazı Arap ülkelerinin Siyonistlerle ilişkilerini normalleştirmeye meyilli olduğuna değinerek, “Bu konuda normalleştirme ifadesinin kullanımı tamamen yanlışdır, çünkü Siyonist Rejim normal bir siyasi yapıdan yoksun olmakla birlikte bölgede hiçbir konuma sahip değildir. Böylece bize göre, bu yönde harcanan tüm paralara rağmen normalleştirme olarak nitelendirilen girişimlerin hepsi başarısız kalacak” değerlendirmelerini yaptı.