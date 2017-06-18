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Kudüs eylemi intifadanın devam ettiğinin işaretidir

​​​​​​​İslamî Direniş Hareketi (Hamas), üç Filistinli gencin Kudüs’te gerçekleştirdikleri feda eyleminin, Filistin Yönetimi’nin Siyonist işgal rejimiyle ilişkileri doğal bir ilişki haline getirme girişiminin başarısız olduğunu gösterdiğini belirtti.

18 Haziran 2017 Pazar 00:43
Kudüs eylemi intifadanın devam ettiğinin işaretidir

Hamas sözcüsü Hazım Kasım Filistinli gençlerin Kudüs’te gerçekleştirdikleri feda eyleminden sonra dün (16 Haziran Cuma) yaptığı açıklamada “devrimci Filistinli gençler düşman olarak Siyonist işgal rejimini teşhis etmeye, toprak üzerindeki işgal bitmeden çözümün de olmayacağını görmeye devam edeceklerdir” dedi.

Kasım, Kudüs’te meydana gelen feda eyleminin Filistin halkının zalim ve gaddar düşmana karşı devrimine devam ettiğini ve tam özgürlüğe kadar intifadaya da devem edeceğini gösterdiğini ifade etti.

Kasım açıklamasında işgal güçlerinin üç genci olay yerinde infaz etmesinin, kendini savunmaya ve kutsallarını korumaya çalışan bir halka karşı işgalcinin terör ve saldırgan yüzünü bir kez daha gösterdiğini kaydetti.

Hamas sözcüsü açıklamanın sonunda Filistin halkından Mescidi Aksa’ya gidip nöbet tutmalarını ve işgale karşı başlattıkları intifadayı sürdürmelerini istedi. 

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 00:43
  1. Filistin
  2. Mescidi Aksa
  3. Kudüs
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