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Kudüs direnişinin sembolü Cuneydi yarın geliyor

Çok sayıda asker tarafından gözleri bağlanan ve fotoğrafıyla sembol isim haline gelen genç, yarın İstanbul'da olacak.

15 Ocak 2018 Pazartesi 16:00
Kudüs direnişinin sembolü Cuneydi yarın geliyor

Kudüs direnişinin sembol ismi 16 yaşındaki Fevzi el-Cuneydi, Esenler Belediyesi'nin düzenlediği 3 günlük etkinlik kapsamında, yarın İstanbul'a  gelecek. 

Sultan 2. Abdülhamid Han'ın kabir ziyaretiyle başlayacak etkinlik,  akşam düzenlenecek "Kudüs Gecesi" programıyla devam edecek. Cuneydi, İstanbul'da  bulunduğu süre içinde lise öğrencilerine yaşadığı süreci anlatacak ayrıca, TRT 1'de yayınlanan "Payitaht: Abdülhamid" dizisinin setini ziyaret edecek.

Kudüs direnişinin sembol ismi Cuneydi, son olarak Cumhurbaşkanı Recep  Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.

Filistinli 16 yaşındaki Fevzi el-Cuneydi, 7 Aralık 2017'de işgal  altındaki Batı Şeria'da yer alan El Halil şehrinde "gözleri bağlanarak" çok  sayıda İsrail askeri tarafından gözaltına alınmış, bu görüntü sosyal medyada  büyük yankı uyandırmıştı. 21 gün tutuklu kaldıktan sonra 28 Aralık 2017'de  kefaletle serbest bırakılan Kudüs direnişinin sembol ismi Cuneydi'nin İsrail  askerleri tarafından dövülmesi sonucunda sağ omzunda kırık oluşmuştu.

Öte yandan Ofer Askeri Mahkemesi Cuneydi'nin dünkü duruşmasını, 19 Şubat'a ertelemişti.

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 16:00
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