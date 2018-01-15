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Kudüs direnişinin kahramanı Esenler'de!

İsrail askerleri tarafından gözleri bağlı şekilde götürülürken çekilen fotoğrafıyla Kudüs direnişinin son sembol ismi olan Fevzi el-Cüneydi, bu süreçte yaşadığı detayları Esenler'de anlatacak.

15 Ocak 2018 Pazartesi 21:56
Kudüs direnişinin kahramanı Esenler'de!

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının ardından Batı Şeria'da talimatı protesto eden ve çok sayıda İsrail askeri tarafından gözleri bağlı şekilde götürülürken çekilen fotoğrafıyla adeta Kudüs direnişinin sembolü olan 16 yaşındaki Fevzi el-Cüneydi Esenler'e geliyor.

İSRAİL ASKERİNE DİRENİŞİNİ ANLATACAK

Esenler Belediyesi'nin, üç gün boyunca İstanbul'da ağırlayacağı Cüneydi, 16 Ocak Salı günü saat 13.00'te önce Sultan II. Abdülhamid Han'ı Çemberlitaş'taki kabri başında dualarla anacak ve saat 14.00'te burada bir basın toplantısı düzenleyecek. Cüneydi, saat 19.00'da ise Esenler Belediyesi'nin, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde organize ettiği bir gecede Esenler'deki akranları ile buluşacak ve İsrail askerleri tarafından darp edilerek gözaltına alınma sürecindeki detayları anlatacak. Gecede, Grup Yürüyüş ve sanatçı Mikail Karakaya da Kudüs ezgileri seslendirecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

Genç direnişçi Cüneydi, Esenler'de bulunduğu süreçte liseli yaşıtlarına "Direniş"i anlatacak ve çekimleri İzmit'te devam eden "Payitaht: Abdülhamid" dizisinin setini ziyaret edecek. Fevzi el-Cüneydi, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilecek.

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 21:56
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