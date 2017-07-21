"Kudüs Ağlarsa Uşak Ağlar"

Cuma hutbesinde Mescid-i Aksa’da yaşananlar işlendi. Cuma namazından sonra cami önünde toplanan grup 15 Temmuz Şehitler Meydanı’na kadar slogan atarak yürüdü. Burada Uşak Kardeşlik ve Dayanışma Platformu adına açıklama yapan Ahmet Said Urhangeçtiğimiz hafta Mescid-i Aksa’nın avlusunda 3 Filistinli gencin işgalci İsrail askerleri tarafından kurşun yağmuruna tutularak şehit edildiğini, İsrail askerlerinin yaraladıkları 3 Filistinliye tıbbi müdahalede bulunmak için gelen ambulansların Mescid’e girişine de izin vermediğini, İsrailli asker ve polislerin son yıllarda özellikle sivillere yönelik saldırılarının artarak devam ettirdiğini vurguladı. Urhan; " Bir taraftan Gazze’ye yönelik ölümcül abluka ve kuşatma devam ediyorken, diğer taraftan mescidin kliniği tarumar edilmiş, içerideki tüm dolapların kapıları kırılmış, tüm kuyuların kilitleri parçalanmış ve içerisi savaş alanına çevrilmiş durumdadır. Siyonist İsrail istediği zaman ezanı susturmakta, istediği zaman Müslümanların Mescid-i Aksa’ya girmesini yasaklamaktadır." şeklinde konuştu.

"Belirli çevrelerin elinde olan ekranların ve manşetlerin konuyu yok saymasının, Müslümanların birbirlerinden habersiz kalması değildir" diyen Urhan konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı; "Biz Filistin’de olup biteni yakinen takip ediyoruz ve terörist İsrail in yaptıkları karşısında duyarsız kalacak değiliz. Kardeşliğimizin gereği olarak da tüm Müslümanları bu konuyla ilgili onurlu bir tutum ve davranış sergilemeye davet etmekten de geri kalmayacağız. Bunlara karşı durmak bizim için namus borcu olmuştur. Dik duruşumuzu Allah izin verirse eşkıyalıklar son bulup, zalimler kaçacak delik arayana kadar sürdüreceğiz. Ve yine bilmeliyiz ki yeryüzünde Allah için inşa edilen ilk kıblemizin sorumluluğu hepimizin üzerinedir. Kudüs sadece Kudüslülerden sorulmayacak. Kudüs bir Filistin sorunu değil, Arap sorunu değil, insanlık sorunudur. Kuru bir toprak davası değil, insanlığın kurtuluşunun kapısıdır Kudüs... Kudüs’ün özgürlüğü ümmetin özgürlüğü demektir"

Günün, Kudüs için bir şeyler yapma, Mescid-i Aksâ’yı yalnız bırakmama günü olduğunu dile getiren Urhan açıklamasını şu ifadelerle sonlandırdı: "İsrail işgal ettiği tüm Filistin topraklarını terk etmelidir. Mescid-i Aksa derhal ibadete açılmalı, Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs’teki tüm kutsal mekânlar Filistinlilerin sorumluluğunda saygı içerisinde korunmalıdır. Filistinlilere yönelik suç işleyen her İsrailli yargılanarak cezalandırılmalıdır. Mescid-i Aksa için kurulmuş olan İslam işbirliği Teşkilatı başta olmak üzere tüm uluslararası mekanizmalar, devletler, birlikler derhal bu işgal ve saldırılara son verecek tedbirleri almalıdır. Hangi amaçla kurulmuş hangi görüşte olursa olsun tüm sivil toplum kuruluşları ve inisiyatif grupları Filistin halkıyla dayanışma içerisine girmeli ve eylemlerle, kampanyalarla onlara destek verilmelidir. Bizler; Kudüs’ün tamamen özgür olması, Mescid-i Aksa’nın ibadete açılması, ezanın Kudüs’ün her yerinde okunabilmesi, hapsedilen Filistinlilerin serbest bırakılması, Filistinlilere yönelik zulmün son bulması için Türkiye’nin dört bir yanında Filistin Halkıyla Dayanışma için Özgür Kudüs için meydanlara iniyor, sokaklara çıkıyoruz. Herkesi de Kudüs sokaklarındaki mazlumların sesine ses katmak için bu eylemlere davet ediyoruz."