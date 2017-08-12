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Küçükçekmece'de virajı alamayan beton mikseri devrildi

Küçükçekmece'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri devrildi.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 18:05
Küçükçekmece'de virajı alamayan beton mikseri devrildi

Kaza 16.00 sıralarında Basın ekspres yolu Atatürk Havalimanı istikameti Mahmutbey sapağında meydana geldi.

Fatih Süpürgeci'nin kullandığı beton mikseri , Mahmutbey sapağını dönerken devrildi.  Beton yüklü mikserin şoför mahalli yol kenarında bulunan bariyerlere saplanırken, sürücü kendini son anda yan tarafa atarak canını kurtardı. 

Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine çekici vinç yönlendirildi. Öte yandan haberi alan firma yetkilileri ile sürücünün babası Mustafa Süpürgeci de olay yerine geldi. Mikser, vincin bir saatlik çalışması sonucu kaldırıldı.

Sürücü Fatih Süpürgeci, , "Virajda 29 kilometre hızla dönüş alıyordum. Dönüş aldığım sırada araba birden sola doğru yatmaya başladı. Yatmasıyla beraber ben kendimi yukarıya doğru çektim. Diğer taraftan camı tekmeleyerek kendimi dışarıya attım" dedi.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 18:05
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