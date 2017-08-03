Küçükçekmece'de ebeveynler ve çocuklara bisiklet eğitimi

Birlikte bisiklet sürmenin keyfini çıkaran anneler ve çocukları, Atakent Mahallesi’ndeki Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda renkli görüntüler oluşturdu.

6-14 yaş arası çocuklara ve ebeveynlerine Çocuk Trafik Parkı’nda verilen bisiklet eğitimi, Bisikletliler Derneği Genel Başkanı Murat Suyabatmaz ve alanında uzman eğitmenlerden tarafından teorik ve uygulamalı olarak veriliyor.

Modern derslikler, anfi, bisiklet parkuru ve mevcut tüm alanlar kullanılarak eğlenceli ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilen eğitim esnasında çocuklara bisiklet ile ilgili teknik bilgiler (lastik tamiri, fren ve vites ayarları vb.) öğretiliyor. Bunun yanı sıra Çocuk Trafik Eğitim Parkı parkurunda güvenli ve mükemmel sürüş teknikleri, konusunda verilen bilgilerle çocukların bilgi ve becerileri artırılıyor.

“TÜM VATANDAŞLARIMIZI BEKLİYORUZ”

Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Besim Müftüoğlu, bisikletin günlük hayatta sıkça kullanılan ve sağlıklı yaşama katkı sunan bir ulaşım aracı olduğuna dikkat çekerek, “ Küçükçekmece Belediyesi olarak, bisiklet kursu açarak sağlıklı yaşam farkındalığı oluşturmak ve obeziteye savaş açmak istedik. Bisiklet kullanmayı bilmeyen çocuk ve ebeveyn kalmasın istiyoruz. Öğrenmek isteyen tüm vatandaşlarımızı çocuklarıyla birlikte bekliyoruz” diye konuştu.

ANNELER VE ÇOCUKLARI BİSİKLET PARKURUNDA

Bisiklet kursu, çocuklar kadar bisiklet kullanmayı bilmeyen anneleri tarafından da rağbet görüyor. Bisiklet kullanmayı Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda aldıkları eğitimle öğrendiğini ifade eden Yeşim Tatari, “ Çocuğumla beraber başladım kursa. Ben Amerika’da yaşıyorum ama böyle bir imkan olduğunu öğrenince faydalanmak istedim. Ülkemizde ve ilçemizde böyle güzel bir hizmet yapıldığı için Küçükçekmece Belediyesi’ne teşekkür ederim” diye konuştu.

Ağustos ayı sonuna kadar devam edecek kurslara başvurmak isteyenler, Çocuk Trafik Eğitim Parkı’ndan kayıtlarını yaptırabilir.