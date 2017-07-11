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Küçükçekmece'de Balkan rüzgarı esti

Küçükçekmece Belediyesi’nin 15 Temmuz Halkalı Şeref Meydanı’nda düzenlediği Trakya, Rumeli ve Balkan Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

11 Temmuz 2017 Salı 16:27
Küçükçekmece'de Balkan rüzgarı esti

Küçükçekmece Belediyesi ve Trakya Rumeli BalkanlarGönül Birliği Platformu tarafından organize edilen festivalde, 10 bin kişiye ızgaralarda pişirilen kilolarca Tekirdağ köftesi, ayran ve Rumeli tulumbası ikram edildi. Festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

 Programa Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Özdoğanoğlu, Trakya Rumeli ve BalkanlarGönül Birliği Platformu Başkanı Gökhan Aygün de katıldı.

Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya festivallerle birlik, beraberlik ve kardeşliğe katkı sağlayan Başkan Temel Karadeniz'e teşekkür etti.

BAŞKAN'DAN BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı veren Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz ise " Belli lezzetleri bahane kılarak düzenlediğimiz festivallerde aslında gönül birlikteliği kurmaya çabalıyoruz. Önemli olan bizim birlik ve beraberliğimiz. Küçükçekmece hepimizin ve biz burada her bölgeden insanımızla çok güzeliz, ilçemizde sevgiyi büyütmek istiyoruz. Küçükçekmece'de barış ve huzura katkı sağladığınız için hepinize teşekkür ederim. Bu meydanda 15 Temmuz'da sizlerle birlikte nöbet tuttuk. 15 Temmuz'un seneyi devriyesinde de bu meydanda çeşitli etkinliklerle sizlerle birlikte olacağız. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız" diye konuştu. 

YÖRESEL SANATÇILAR SAHNE ALDI

Yöresel sanatçılar, Rumelili Ekrem, Ramazan Günay ve Sevim Balkan’ın, Rumeli ve Balkan türküleri söylediği festivalde, Sultanmurat Halk Oyunları ekibi de sahne aldı.  Rumeli ve Balkan bölgelerini temsilen derneklerin de katılım gösterdiği festivalde vatandaşlar, yöresel oyunları oynayarak, gönüllerince eğlendi.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 16:27
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