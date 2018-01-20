Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmetiçi eğitimde fark attı

Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen programa Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ebubekir Sıddık Savaşçı Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Besim Müftüoğlu, Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz ve çok sayıda eğitimci katıldı.

Program Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Şube Müdür Necati Tekbaş’ın sunumuyla başladı. Necati Tekbaş “2017 yılında ilçemizde 189 kurs ve 35 seminer yaptık. Okullarımızın 36 hafta açık olduğunu düşündüğümüzde her hafta ortalama 5 kurs ve 1 seminer ile yolumuza devam ediyoruz. İsteğe bağlı olarak açılan 111 kursta 2335 öğretmen belge aldı. Sadece Zeka Oyunları 1 kursundan 715 kişiye belge verildi. Eğitimcilerimizin hizmetiçi eğitim programlarına gösterdiği ilgi bizi mutlu ediyor, geleceğe güvenle ve umutla bakışımızı tazeliyor” dedi.

Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya konuşmasında: “Öğretmenliğin çok önemli bir meslek olduğunu,öğretmenlerin sürekli kendisini yenilemesinin şart olduğunu, bununda hizmetiçi eğitim İle mümkün olacağını ifade etti. İltifat marifete tabidir; kendini yetiştiren öğretmenlerimize başarı belgesi vermekten memnuniyet duyuyorum.” Dedi

İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ebubekir Sıddık Savaşçı: “Küçükçekmece’nin hizmetiçi eğitim noktasında farklı ve önemli işlere imza attığını” belirtti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz: “Dolmadan taşmak mümkün değildir. Öğrenen öğretmen öğretir. Gelişen teknolojiyi ve değişen öğretim yöntemlerini hizmetici eğitim çalışmaları yaparak yakalayabiliriz.” dedi.

Program hizmetiçi eğitime katılan öğretmenlerin yaptığı “Aktif Öğrenme Sunumları” ile devam etti.

Program 5 defa kursa katılan ve başarılı olup katılım belgesi almaya hak kazananlara “Teşekkür Belgesi” verilmesi ve 2018 Yılı Mahalli Hizmetiçi Eğitim Planı kitapçığının dağıtılmasıyla sona erdi.