Küçükçekmece Belediyesi'nden bir ilk daha girişimciye açık ofis

KAYITLAR BAŞLADI

Küçükçekmece Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi (KÜGİM), yakın zamanda genç girişimcileri çatısı altında toplamak üzere online kayıtlarını almaya başladı. KÜGİM, Küçükçekmece’deki gençleri Android Mobil Programlama Eğitimi, IOS Mobil Programlama Eğitimi, Web Tasarımı Eğitimi gibi yeni teknolojilerle eğiterek iş gücüne kazandırmayı hedeflerken, genç girişimcilerin çalışma hayatına katkı sağlayacak bir merkez olarak iş geliştirme koçluğu ve mentorluk desteği ile Küçükçekmecelilere hizmet verecek.

20 girişimciye açık ofis imkânı sunacak olan KÜGİM; fiziki mekân olarak hizmete sunduğu laboratuvar, toplantı salonları, derslikler, kütüphane ve dinlenme odası ile konforlu çalışma ortamı sunarak, yararlanıcılarını pek çok yenilikçi hizmetle buluşturacak. KÜGİM’de aynı zamanda KOSGEB sertifikalı girişimcilik eğitimleri alacak olan Küçükçekmeceliler iş hayatında daha emin adımlarla kendilerini geliştirecebilecekler. KUGİM de eğitim almak isteyen girişimciler ve gençler www.kugim.com.tr adresindeki başvuru formunu doldurarak ön kayıtlarını oluşturabilirler.