'Küçükbaş'ta hedef 70 milyona ulaşmak

TÜDKİYEB Başkanı Nihat Çelik, Türkiye’nin Avrupa’da 45 milyon küçükbaş hayvan varlığı ile lider olduğunu ancak sayının daha artırılması gerektiğini belirterek, “Rakamın orta vadede 70 milyona yükseltilmesini hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, ülkedeki küçükbaş hayvan sayısının 44,5 milyonu geçtiğini belirterek, “Küçükbaş hayvan varlığımızla bugün Avrupa’da birinci olmamıza rağmen, bunun yetersiz olduğunu biliyoruz ve rakamın orta vadede 70 milyona çıkarılmasını hedefliyoruz” dedi.

Çelik, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde bu yıl yaşanan gelişmeleri değerlendirdi, gelecek yıla ilişkin beklentilerini anlattı. Son 10 yıldır küçükbaş hayvan varlığının sürekli arttığını belirten Çelik, geçen yıl toplam 41 milyon 329 bin 232 olan sayının bu yıl haziran ayı itibarıyla 44 milyon 572 bin 635’e ulaştığını bildirdi.

‘BİRİNCİYİZ AMA YETERSİZ’

Çelik, “Küçükbaş hayvan varlığımızla bugün Avrupa’da birinci sırada olmamıza rağmen, bunun yetersiz olduğunu biliyoruz ve rakamın orta vadede 70 milyona çıkarılmasını hedefliyoruz. En önemli beklentilerimizden biri, öncelikle sektörümüzün olmazsa olmazı nitelikli çoban bulma ve çalıştırma sorununun çözüme kavuşturulmasıdır” dedi.

Islah çalışmalarının temelini teşkil eden soy kütüğü yürütme yetkisinin Merkez Birliğine verildiğini anımsatan Çelik, bunun küçükbaş hayvancılık sektörüne faydalı olacağını söyledi.

Çelik, geçmiş yıllarda tarımsal desteklemelerle ilgili kararnamede “çiftçi örgütlerini güçlendirme payı”nın binde bir olduğuna işaret ederek, “Bu oran 2016 yılında yüzde 2’ye çıkarıldı ancak Merkez Birliğimizin girişimleriyle bu yıl tarımsal desteklemeler kararnamesinde yüzde 8 olarak belirlendi” diye konuştu.

Anaç koyun ve keçiler için destek verildiğini, kuzu ve oğlakların da destekleme kapsamına alınması için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Çelik, gelecek yıl bu konunun hayvancılık desteklemeleri içinde yer almasını beklediklerini söyledi.

‘KÜPE AFFI ÖNEMLİ KARAR’

Çelik, bu yıl alınan en önemli kararlardan birinin de küpe affı olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

“Hayvanlarını küpeletemeyen yetiştiricilerimiz ciddi bir cezayla karşı karşıyaydı. Yetiştiriciler hayvanları kayıt altına alamıyordu. Bundan dolayı ülkemizde yüzde 30 oranında hayvanımız kayıt dışıydı ve desteklemelerden yararlanamıyordu. Merkez Birliğimizin girişimleri sonucu Bakanlar Kurulu kararıyla küpe affı getirildi. Bu yılın en önemli gelişmelerinden biri olarak gördüğümüz bu kararla yetiştiricilerimiz 31 Aralık 2017’ye kadar hayvanlarını küpeleterek kayıt altına alabilecek.”

KÜÇÜKLERE DESTEK ARTMALI

Gelecek yıl küçük aile işletmelerine pozitif ayrımcılık yapılmasını ve bunların daha çok desteklenmesini istediklerini vurgulayan Çelik, “Koyun ve keçi bu ülkenin milli meselesi olmakla beraber ekonomik anlamda da sigortasıdır. İnsanların köylerinde kalması, köyden kente göçlerin önlenmesi için sosyal açıdan da önemli bir sektördür. Onun için küçük aile işletmelerini daha çok desteklememiz lazım. Merkez Birliği olarak, Sayın Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Ahmet Eşref Fakıbaba’dan, 2018 yılının ‘küçük aile işletmelerini destekleme ve büyütme yılı’ olarak ilanını talep ediyoruz.”